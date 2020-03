Revelan corrupción en el SCAPZ

El ex director del organismo operador del Sistema de Conservación Agua Potable y Saneamiento de Zacatepec (SCAPSZ), Martín Martínez Jime, deberá rembolsar más 1.6 millones de pesos, como resultado de la auditoría practicada al último de los tres años de su administración, arroja una serie de gastos fraudulentos, dio a conocer el Director de SAPS, Neftalí Sebastián Suazo, y siguen pendientes las auditoras del 2016 y 2017.

De acuerdo con los resultados de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, al ejercicio del 2018, al ex director del SCAPSZ Martín Martínez, le fue requerido el reembolso correspondiente a un millón 639 mil pesos, al descubrirse que se hicieron una serie de gastos que no coinciden con los requerimientos del SCAPSZ, como son los gastos en alimento para ganado, alimento para animales de zoológico, biológicos, y la compra de uniformes deportivos.

Sebastián Suazo hizo hincapié en que son gastos inapropiados y el sistema de agua potable no es el indicado para suministrar uniformes, ni darles alimento a los animales de corral y a zoológicos, por lo que tendrá que reembolsar más de 1.6 millones de pesos, "ya se notificó en su domicilio, pero no ha sido localizado".

Falta que aún se tengan los resultados de las auditorias de los años 2016 y 2017, que siguen en proceso a un año dos meses de la actual administración, refirió el funcionario quien tras el escritorio de su oficina, refiere que cuando asumió el cargo de director, solicitó la auditoría: "quiero entregar cuentas bien claras, y por eso pedí la auditará el 2018, y después pidió la de los tres años, al señalar que se arrastra un pasivo de 8.6 millones de pesos de deudas, tanto con proveedores, y personal activo y jubilados de este organismo descentralizado.

Y mostró la hoja con cada uno de los apartados que entre las irregularidades, arroja que no presentó el nombramiento como titular, ni el decreto de creación, ni manuales, ni actas de la junta de Gobierno; no cuenta con el tabulador actualizado del 2018, tampoco presentó los documentos de los recibos de nómina, ni hizo los pagos de nómina del personal. Asimismo, no cuenta con el Programa Operativo Anual.





Presenta una serie de cuentas que no corresponde a la actividad propia del Organismo Operador, como son materiales y útiles de enseñanza, productos alimenticios para animales, activos biológicos (bovimos, aves, ovinos, caprinos, peces y acuacultura, especies menores y de zoológico, productos químicos y farmacéuticos y de laboratorios entre otros. En la Ley de Ingresos y Presupuesto de egresos no presentó la información solicitada.

Pero además, se descubrió que los gastos pueden ser ficticios para JUCAMSA Construcciones SA de CV, por la cantidad de 638 mil 820 pesos, y para CATERSA SA DE CV, por 551 mil pesos, haciendo un total de 1 millón 189 mil 820 pesos, recursos que deberá reintegrar a la cuenta del SCAPZ.

También deberá rembolsar la deuda contraída con la Cooperativa Chemali, SCL de CV que se dio sin la aprobación de la Junta de Gobierno, por la cantidad de 450 mil pesos. Por lo que el ex director deberá rembolsar un monto total de un millón 639 mil pesos.

De acuerdo con las primeras investigaciones se trata de empresas fantasmas, ya que los domicilios de las empresas son viviendas particulares y quienes las habitan al parecer se trata de empleadas de ese periodo en este organismo operador.