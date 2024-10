Retrato de Samuel Sotelo en Salón Morelos podría permanecer en el lugar

El retrato del exgobernador suplente Samuel Sotelo Salgado colgado en el Salón Morelos, junto a los demás exgobernadores de Morelos, generó polémica debido al poco tiempo que asumió el cargo luego de que Cuauhtémoc Blanco Bravo solicitara licencia al cargo para ejercer como diputado federal en el Congreso de la Unión. Sin embargo, hasta el momento no existen instrucciones para retirarlo.

Fue el titular de la Secretaría de Administración, Jorge Salazar Acosta, quien señaló en entrevista para El Sol de Cuernavaca, que es un tema que se tendrá que valorar, pero hasta el momento no hay por parte de la titular del Ejecutivo alguna instrucción respecto al tema.

“Realmente no tenemos ninguna mención o instrucción al respecto, me parece que es un tema que se tendría que valorar, pero de momento no tenemos ningún señalamiento específico”.



El momento de la colocación de esta gráfica junto a la del exmandatario Cuauhtémoc Blanco, quien el 30 de septiembre así se despidió del estado para quedarse en su curul, fue compartido rápidamente y enseguida desató algunos comentarios debido a que Sotelo Salgado no fue electo por voto popular ni tampoco designado por el Congreso del Estado, pues sólo fungió como encargado de despacho de la gubernatura durante el último mes de la administración 2018 – 2024.



Salazar Acosta dijo que en este lugar dentro de Palacio de Gobierno se encuentran los rostros de las personas que gobernaron el estado, y esto fue lo que hizo Sotelo Salgado durante la última parte del gobierno saliente, por lo que dijo que es algo que se debe de valorar.



Todos aquellos que fueron gobernadores pues evidentemente están en esa cronología que está expuesta en ese salón, de manera que habrá que considerarlo de esa manera, al final del día él fue gobernador.



Las opiniones con respecto a esta situación seguirán divididas y esto será algo que determinen algunas otras instancias del gobierno de Margarita González Saravia, si es que el exservidor público debe o no tener su rostro junto con los otros mandatarios estatales.