Retrasos desplazan a los estudiantes en la UAEM

Estudiantes de la Escuela de Turismo y de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), están dispuestos a tomar clases afuera del edificio el tiempo que sea necesario y hasta que se les permita el acceso a dicho edificio que fue reconstruido luego del sismo del 2017; por su parte la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM) calificó como “indigno” tener que tomar estas medidas ante la falta de respuesta por parte del gobierno federal.

A partir de esta semana, grupos de estudiantes de ambas carreras tomaron clases presenciales sobre las escalinatas del edificio 1 del Campus Chamilpa, debido a que la estructura que los alberga sigue sin ser entregada a las autoridades universitarias pues la empresa encargada de la reconstrucción no ha recibido los últimos 55 millones de pesos presupuestados para tal fin.

“Son más de mil 600 alumnos los que no tiene un espacio para poder tomar clases, éstos son de la Facultad de Arquitectura y de la Escuela de Turismo porque requieren de las clases presenciales para poder recuperar parte del conocimiento perdido durante la pandemia, sobre todo la Facultad de Arquitectura tiene mucha necesidad de la práctica para entender el plan de estudios, y esto fue a propuesta de los propios estudiantes”, dijo César González Mejía, presidente de la FEUM.

Calificó como “triste, vergonzoso e indignante” el hecho de que los jóvenes tengan que estudiar a la intemperie sin el mobiliario necesario, acrecentando las deficiencias del aprendizaje que ha sido duramente marcado por la pandemia y el cierre del campus.

La obra fue la más significativa y la más grande en el país como parte del programa de reconstrucción luego del sismo del 19 de septiembre de 2017, ya que en ella la inversión superó los 400 millones de pesos y actualmente se deben 55 millones de pesos que la Federación no ha enviado y que a decir del propio exdirector del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM), José Silva Bandala, se complicó tras la extinción del Fondo Nacional de Desastres el año pasado.

“La cisterna nunca ha tenido agua, parece que está fisurada, las plantas de tratamiento no están estabilizadas, la energía eléctrica no está conectada al edificio, no tenemos la conexión con el agua potable”.

Finalmente, el presidente de FEUM dijo que pese al sol y al frío de las mañanas seguirán levantando la voz por medio de dichas acciones.





