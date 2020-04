Retoma SNTE diálogo con el IEBEM

Deudas del ISR a maestros Homologados, prima de antigüedad a jubilados y salarios a docentes del Programa Nacional de Inglés, son temas que se retomaron entre Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y el Instituto de Educación Básica (IEBEM), precisó la líder magisterial Gabriela Bañón Estrada.

Las mesas de diálogo se retomaron esta misma semana, precisó Bañón, luego de que durante varios meses los adeudos persistieron aún sin la cuarentena.

"Las reuniones presenciales se retomaron pero la comunicación vía telefónica se ha mantenido en estos días, el Director del IEBEM me ha dicho que los pagos pendientes no se han hecho por falta de personal que se fue a resguardar a sus hogares y bueno el sindicato no puede ser irresponsable en ese aspecto".

El ánimo de construir en favor de la educación pública, así como el resguardo de alumnos y docentes es lo que prevalece, señala Bañón, por tanto avanzarán como las medidas sanitarias lo permitan.

Nota de interés: Situación actual del Covid-19 en Morelos

"Estamos en calma, yo le pido a los maestros que tengamos paciencia, que esperemos sin dejar de mantener comunicación con las autoridades y seguir en la lucha".

Previo a iniciar la contingencia los 3,800 maestros Homologados exigían la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que se les descontó en el aguinaldo, así también el adeudo de más de 12 mil jubilados por concepto de la prima de antigüedad.

Lo correspondiente a los homologados, el IEBEM enfrentaba un adeudo cercano a los 20 millones de pesos, en tanto que los jubilados el monto ronda los 100 millones de pesos.

"También los maestros del Programa Nacional de Inglés nos han pedido que los apoyemos, si bien ellos no son agremiados del SNTE tenemos la disposición de ayudarnos, recordemos que el mismo presidente dijo que ningún maestro debe quedarse sin su salario", refirió la lideresa de la Sección 19 del SNTE.