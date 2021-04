Retardan candidatos informes de gastos

Aunque por ley están obligados a reportar al Instituto Nacional Electoral sus gastos de campaña de forma inmediata, partidos y candidatos en Morelos han retardado la información al respecto: a ocho días del inicio de las campañas, el portal de fiscalización del órgano comicial tenía el registro de sólo 726 de los más de mil sujetos obligados del proceso electoral local, registraba sólo 266 operaciones por un millón 448 mil 515 pesos, y se reconocían sólo 117 cuentas bancarias para las operaciones de campaña de candidatos a alcaldías y diputaciones locales de mayoría y representación proporcional.

Por partidos, Acción Nacional ha reportado 80 contendientes fiscalizables, se ha registrado la ejecución de 273 actos de campaña y la cancelación de nueve; no obstante, ninguno de los candidatos del partido ha reportado la apertura de cuentas bancarias, y mantienen en ceros sus columnas de operaciones, ingresos y gastos.

El Revolucionario Institucional ha registrado sólo a 21 contendientes, que reconocen apenas 16 operaciones, ingresos por 105 mil 511 pesos, 397 eventos, la apertura de 6 casas de campaña pero sólo una cuenta bancaria. De todos sus candidatos, sólo cuatro han reportado gastos: Lizbeth Hernández Lecona (diputación local distrito 1), con 3 operaciones por 21 mil 229 pesos; Maximina Pérez Coria (presidencia municipal de Mazatepec) con 43 mil 934 pesos; Nereo Bandera Zavaleta (diputación local distrito 5) con 23 mil 416 pesos; y Xóchitl Antonia Rodríguez Leana (presidencia municipal de Temixco), con 16 mil 931 pesos.

El de la Revolución Democrática, ha dado de alta a sólo 20 contendientes fiscalizables y reconoce la realización de 73 eventos y la apertura de 2 casas de campaña, sin embargo, no reporta cuentas bancarias y todos los candidatos mantienen en ceros sus operaciones, ingresos y gastos.

El Partido del Trabajo tiene registrados a 41 contendientes fiscalizables, que han realizado en 47 eventos en total. De todos sus aspirantes apenas tiene reportada una cuenta bancaria y todos reportan en ceros sus ingresos, gastos y número de operaciones.

En el caso del Verde Ecologista, se reportaron hasta ahora 327 eventos, de 22 contendientes fiscalizables registrados, la apertura de 11 casas de campaña y gastos por 86 mil 524 pesos, realizados por cinco candidatos: Celia Hernández Fernández (diputación local distrito 3) con 21 mil 540; Esteban Benítez Torres (presidencia municipal Atlatlahucan) 7 mil 124 pesos; Graciela Reynoso Nava (presidencia municipal Amacuzac) 5 mil 250; Juan José Jaramillo Sánchez (diputación local distrito 1) 24 mil 166; Karla Paulina Jiménez Meneses (diputación local distrito 5) 3 mil 750 pesos; y Omar Alfonso Barrera Hernández (diputación local distrito 2) 24 mil 692 pesos.

Movimiento Ciudadano es el partido que más ha actualizado sus reportes de gasto hasta el momento; de hecho, casi la mitad de los gastos que reconoce la plataforma de fiscalización del INE en Morelos provienen de ellos. Los naranjas registraron 47 contendientes obligados, que en conjunto reportan 738 mil 265 pesos de ingresos y gastos; 21 casas de campaña y 41 cuentas bancarias. De sus candidatos, quienes más gastos han reportado son Israel Piña Labra (diputación local distrito 5) con 144 mil 560 pesos; Luz Dary Quevedo Maldonado (diputación local distrito 9) con 122 mil 50 pesos; Pablo Adrián Portillo Galicia (presidencia municipal Cuautla) 119 mil 944; y Luz Yunuhén González Ruiz (presidencia municipal, Huitzilac) con 50 mil 95 pesos.

Aún cuando el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, registró candidatos para todos los espacios en el proceso local, sólo ha dado de alta a 37 contendientes fiscalizables, que han reportado en conjunto operaciones por 124 mil 87 pesos; han realizado 99 eventos y reportaron 7 casas de campaña. La mayoría de sus contendientes han reportado cero operaciones y cero gastos e ingresos; entre los que no han hecho eso están Rodrigo Arredondo López (presidencia municipal de Cuautla) con 60 mil 467 pesos; Rafael Reyes Reyes (presidencia municipal de Jiutepec) 23 mil 280; Juan Ángel Flores Bustamante (presidencia municipal de Jojutla) 13 mil 506; Ariadna Barrera Vázquez (diputación local distrito 6), 12 mil 623.

Redes Sociales Progresistas reconoce hasta ahora 51 candidatos fiscalizables que han realizado 162 eventos proselitistas, sin embargo no reporta cuentas bancarias, casas de campaña, ingresos, gastos ni operaciones para ninguno de sus candidatos.

Casi en el mismo caso está Fuerza por México, que registró 45 contendientes fiscalizables y que no han reportado eventos, casas de campaña, cuentas bancarias, operaciones, ingresos ni gastos. Otro en situación similar es Bienestar Ciudadano, que registró a 46 contendientes y reconoce 33 eventos realizados, sin embargo, no reporta casas de campaña, cuentas bancarias, operaciones, ingresos ni gastos. Tampoco reportan ingresos, gastos, cuentas bancarias ni operaciones los 25 contendientes de Fuerza Morelos, que reconocen una casa de campaña y la realización de 14 actos proselitistas. Futuro registró a 38 candidatos, pero no reporta actividad alguna de ninguno de ellos.

Más Más Apoyo Social reconoce 29 eventos realizados y siete casas de campaña abiertas, sin embargo, ninguno de los apenas 14 contendientes fiscalizables que registró ha reportado operaciones ni cuentas bancarias. El Movimiento Alternativa Social registró a 43 contendientes obligados, que anuncian la futura realización de 46 eventos, pero no registran casas de campaña, cuentas bancarias, ingresos ni egresos.

Nueva Alianza reporta a 34 contendientes fiscalizables, de los que sólo tres han reportado egresos que suman 103 mil 115 pesos, contra apenas 86 mil 615 pesos de ingresos. También reconoce 15 casas de campaña y 92 eventos. Los candidatos que han reportado gastos son Daniel Altafi Valladares (diputación local distrito 1) con 38 mil 375 pesos; Evelio Lino Medina Villalba (presidencia municipal Atlatlahucan) 14 mil 900; Santiago Esquivel Castañeda (presidencia municipal, Emiliano Zapata) 33 mil 340; y ocho más que repostan egresos de mil 500 pesos cada uno.

Yeni Nancy Beltrán Peralta (presidencia municipal Puente de Ixtla) es la única de los 26 contendientes fiscalizables registrados por el Partido Encuentro Social que ha reportado gastos de campaña en una operación por 5 mil 50 pesos. Del resto no se han actualizado registros, aunque se han reportado 15 cuentas bancarias, 10 casas de campaña y 68 eventos realizados.

Del Partido Humanista, se dieron de alta 42 contendientes fiscalizables, 27 operaciones, 42 cuentas bancarias, y 8 casas de campaña; sin embargo, sólo 8 de los candidatos han registrado ingresos y egresos, entre ellos, quienes más han gastado son Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala (diputación local distrito 11) con 125 mil 504 pesos; y Fernando Melgoza Peralta (presidencia municipal y regiduría 1 de Jojutla), 40 mil 127 pesos.

En el caso del Partido Social Demócrata de Morelos; existen 34 registros de candidatos fiscalizables, 17 cuentas bancarias y 10 casas de campaña; se reportan 137 eventos realizados pero un gasto apenas de 77 mil 429 pesos distribuido en sólo cuatro contendientes: Carlos Benítez Sánchez (presidencia municipal de Cuautla) con 36 mil 359 pesos; Luis Jaime Cedano Astorga (diputación local distrito 7), 10 724 pesos; Marlon Figueroa Vázquez (presidencia municipal, Coatlán del Río) 17 mil 919; y Prudencio Leyva Onofre (presidencia municipal de Axochiapan), 12 mil 425 pesos.

Podemos por la Democracia, registró a 39 contendientes fiscalizables, cinco casas de campaña, y 36 eventos realizados; de ellos sólo Rogelio Félix Castañeda (presidencia municipal Emiliano Zapata), ha reportado gastos por apenas 3 mil pesos. El resto marca en ceros operaciones, ingresos y egresos.

De los 42 contendientes fiscalizables que registró Renovación Política Morelense el Instituto Nacional Electoral tiene registro sólo de 31 eventos realizados; no hay información sobre el número de cuentas bancarias ni casas de campaña abiertas, operaciones financieras, ingresos ni gastos de campaña de ninguno de sus candidatos. Va por Morelos registró un total de 16 candidatos fiscalizables de los que ninguno ha reportado al INE cuentas bancarias, casas de campaña, eventos, ingresos, egresos ni otras operaciones financieras.

Mientras que de los partidos Encuentro Solidario y Morelos Progresa, que completarían la lista de 23 con candidatos registrados en el proceso electoral local, ni siquiera se cuenta con la inscripción de contendientes fiscalizables ante el INE, a pesar de que ambos han postulado aspirantes a ayuntamientos y el Congreso local. El portal del INE tampoco cuenta con información de operaciones y movimientos de los tres candidatos independientes registrados para cargos de elección popular en Morelos.

De acuerdo con la legislación electoral, la omisión en la presentación de informes de financiamiento y gasto de campañas lleva a sanciones tanto para los candidatos como para los partidos que los postularon, que van desde multas económicas hasta la anulación del registro de las candidaturas.