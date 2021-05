Restauranteros recuperan un 20% más de ingresos, tras el festejo del 10 de mayo

Un 20 por ciento más de ingresos obtuvo el sector restaurantero este 10 de Mayo, dio a conocer la presidenta de Canirac Griselda Hurtado.

El pasado lunes se celebró el Día de la Madre, fecha que, si bien representó, un 20 por ciento más de ingresos, no es suficiente para el sector restaurantero, les permite ir subsistiendo.

“Traemos muchos rezagos atrasados, necesitamos transitar al verde urgentemente”, expresó.

El año pasado por la pandemia, el país y Morelos se encontraba en semáforo color rojo, por lo que lo restaurantes estaban cerrados, en esta ocasión al encontrarnos en semáforo color amarillo, estos establecimientos pueden funcionar al 50 por ciento de su capacidad.

“Si hubo reservaciones, la gente, la que por lo menos visitan los restaurantes están consientes de la situación en la que estamos, fue diferente a otros años, pero también muchas familias optaron por pedir para llevar, este año fue diferente a 2018, nuestro incremento solo sirvió para poder seguir subsistiendo”, indicó.

Aseguró que el sector gastronómico no está solicitando créditos económicos, lo que quieren es subsistir con el dinero que ingresa, y están haciendo convenio con quienes les rentan los establecimientos, con sus proveedores, porque no quieren endeudarse.

Algunos arrendadores no han sido solidarios y no les queda más que aceptar disminuir o aplazar los pagos de la renta, porque no es un problema que haya generado el sector gastronómico, sino es un problema global de salud.

“Es momento que todos debemos ser solidario”, finalizó.

Restaurantes 10 de mayo / Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca



Restaurantes 10 de mayo / Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca



Restaurantes 10 de mayo / Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca



Restaurantes 10 de mayo / Haidee Galicia | El Sol de Cuernavaca