IMSS Morelos invita a mujeres a realizarse mastografías

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos está invitando a las mujeres derechohabientes de 40 a 69 años a realizarse estudios de mastografía como parte del Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama.

Estos estudios tienen como objetivo detectar de manera oportuna cualquier cambio o anormalidad en los tejidos mamarios. Los mastógrafos fijos se encuentran en Cuernavaca en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 20, el Hospital General Regional con Medicina Familiar (HGR/MF) No. 1, y en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 5 en Zacatepec.

Además, del 7 al 12 de octubre se instalarán unidades móviles de mastografía para reforzar la atención. Estas unidades ofrecerán servicio en el HGR No. 1, la UMF No. 6 en Puente de Ixtla, y la UMF No. 7 en Cuautla.

Las mujeres interesadas deben cumplir con ciertos requisitos, como estar vigentes en su derecho de seguridad social, asistir con un baño corporal y sin el uso de productos como talco, desodorante o crema, además de llevar ropa cómoda de dos piezas.

El estudio de mastografía consiste en la toma de dos radiografías por cada seno, una lateral y otra de arriba hacia abajo. Este procedimiento, que utiliza rayos "X", tiene una duración aproximada de 15 minutos.