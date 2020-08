Requiere la UAEM rescate financiero

En tanto la federación no reconozca el incremento al doble que la UAEM ha tenido en su matrícula, en el número de empleados, así como el aguinaldo de 90 días de sus trabajadores, el déficit financiero continuará reconoce el rector Gustavo Urquiza Beltrán, pues hasta ahora este representa un total de 530 millones de pesos para el correcto cierre del año fiscal 2020.

“Tenemos problemas estructurales generados porque la matrícula de estudiantes era de más de 20 mil y hoy tenemos más de 43 mil y con ello incrementó la plantilla de docentes, es un problema que la federación no reconoce porque el aumento del presupuesto ha sido mínimo; otro son las prestaciones no reconocidas como el aguinaldo la federación solo reconoce 45 días y no 90”.

Así como el régimen de pensiones “sin fuentes de financiamiento, mientras esto siga sí el déficit seguirá”, destaca Urquiza, independiente de quien esté al frente de la máxima casa de estudios.

Para hacer frente además del plan de austeridad se plantea con el Subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro Bórquez, reformas a la Ley de Educación Superior con el que se busca que el costo por alumno de la UAEM aumente puesto que el actual es “de los más bajos existe universidades que tiene un costo elevadísimo lo que queremos no es que se les baje sino que a nosotros se nos incremente”.

Son 11 las universidades públicas que tendrán problemas para cerrar el año y cuyos rectores la federación les ha dicho que debido a la pandemia este 2020 no habrá recurso extraordinario como ocurrió en 2019 cuando se les envío 195 millones de pesos para el pago de prestaciones y salarios.

“El déficit es de 530 millones de pesos para pagar todo de aquí a diciembre, IMSS, Infonavit y SAT; solo para salarios se necesitan 270 millones de pesos, ahorita la universidad tiene para pagar sueldos hasta octubre o noviembre sin contar aguinaldos ni prestaciones”.

Explicó que las medidas de austeridad que se tomarán en los siguientes meses tienen que ver con “disminuir el salario en un 10 por ciento tanto del mío como rector como de los 56 directores de las unidades académicas, secretarios de la rectoría, coordinadores y todo el personal de confianza el objetivo es conservar la fuente de empleo”.

Con este el acumulado ya sería del 20 por ciento en el sueldo de los ya mencionados, explicó, además de otras medidas en gasto corriente e insumos que se han aplicado a fin de que la Universidad salga de la crisis financiera en la que se encuentra.

