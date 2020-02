Requiere Jojutla 100 mdp para drenaje

El municipio de Jojutla requiere de al menos 100 millones de pesos para restaurar el sistema de drenaje que quedó colapsado tras el sismo del 2017, el presidente municipal, Juan Ángel Flores Bustamante, comentó que hay temor que por esta situación puedan ocurrir posibles socavones que han ido apareciendo. Ayer acudió a Casa de Gobierno para solicitar la obra prioritaria en neve calles, "la idea es que nos ayuden en obras urgentes y prioritarias del centro de la ciudad", señaló.

Aún a la espera de hacer entrega de las propuestas al Ejecutivo, está dedicado a la gestión de las obras en ese municipio afectado bastante por el sismo. Si bien no hay una fecha de la próxima reunión, estarán buscando una reunión con el secretario de Gobierno, con el propósito de analizar la ley de ingresos y la otra, el tema de las obras que se van a comprometer por cada municipio para el presupuesto de este año.

En el caso de Jojutla, son muchas las necesidades, sobre todo porque a raíz del sismo del 19 d septiembre de 2017, el drenaje de la ciudad prácticamente colapsó y gradualmente se ha creado una situación muy complicada de posibles socavones, al grado que los que han aparecido se han llenado con arena o tierra; "y sabemos que son paliativas y no definitivas, pero se tienen que hacer, por buscamos la reunión con el secretario de Obras, Fidel Giménez para atender este problema, con la pavimentación".

Te interesa:

Y es que recordó que fueron 2 mil 900 casas las que se cayeron producto del sismo, con lo cual, la parte más afectada fue el centro de Jojutla, y aunque es mucha la inversión, únicamente en prioridad que es lo primero que se debe subsanar, son alrededor de nueve calles con más de cien millones de pesos, "sabemos que no es posible que salga todo eso en este año pero la idea es que nos ayuden hasta donde puedan con obras urgentes en el centro de la ciudad".

Juan Ángel Flores, destacó que incluso el municipio no aspira a más obras que la antes descrita, porque desafortunadamente para ese ayuntamiento no fue etiquetado el recurso para los damnificados del sismo, además de la necesidad de un puente entre el Higuerón y la Pedro Amaro porque cuando fue el sismo se quedaron incomunicados que al menos 20 personas se quedaron incomunicadas.

Sobre las leyes de ingreso que también está pendiente en el congreso local, el edil de Jojutla comentó que la propuesta era evidentemente producto de la recaudación propia que no se compara con la obra necesaria en cada municipio, "por ejemplo en Jojutla en el 2018, sin contar las obras que hizo el gobierno del estado, solamente del ramo 23 se recibieron 38 millones de pesos, en el 2019 solo 14 millones de pesos del FAIS del ramo 23 no hubo nada, es decir, que del ramo 23 más el FAIS en su momento recibió más de 50 millones de pesos, pero el año pasado recibió 14 y para este 2020 solamente estarán entregando 17 millones de pesos en total para obra, cuando hay más de 50 colonias que no alcanzan ni la mitad de una obra por colonia".

Por último, Juan Ángel Flores, confió que hoy con el trabajo político que se está haciendo hay esperanza de que las leyes de ingresos de los municipios se pueda aprobar en breve, porque todo se derivó de la confrontación que hay en el legislativo.