Repunte de Covid-19 amenaza a la entidad

El 4.4 por ciento de las personas estudiadas después de presentar síntomas de Covid-19 a pesar de haber recibido una primera dosis contra el virus, fueron confirmadas como positivos y posteriormente perdieron la vida, respondió a detalle la subdirectora de Salud Pública de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), Cecilia Guzmán Rodríguez, al señalar que en al menos 466 de las personas con esquemas incompletos se han aplicado pruebas al ser considerados como sospechosos.

En el reporte general de estas más de 400 personas, 119 dieron positivo a una prueba, 100 de ellos cursaron sin síntomas de gravedad y se han recuperado, pero 19 concluyeron en una defunción, que a decir de la especialista, se debe a diversos factores, entre ellos que las personas ya eran portadoras al momento de ser vacunadas y no lo sabían.

“Es importante mencionar que la vacuna es una medida más de protección, ninguna vacuna es efectiva en un 100 por ciento y menos si solo tenemos una dosis, entonces esta situación nos hace saber que a pesar de la vacuna tenemos un porcentaje que nos hace susceptibles y vulnerables a morir, hospitalizarnos o enfermar”.

En el desagregado muestra que “ocho defunciones con Astra Zeneca, nueve con Pfizer y dos con Sinovac, esto obedece a que no completaron su segunda dosis y fallecieron antes, nos hace pensar que pudieran haber estado infectados a la hora de vacunarse y no llevar las medidas aparte de la vacunación”.

En su mayoría, los decesos fueron en Cuautla con cinco personas, Cuernavaca con tres al igual que en Jojutla, dos en Zacatepec, uno en Axochiapan, uno en Jiutepec, Tlaltizapàn, Xochitepec, Yecapixtla y fuera del estado.

La mortalidad de estas personas tiene que ver como “piedra angular” las enfermedades crónicas que el paciente tenía de manera previa, ya que en el 80 por ciento de ellas padecían alguna.

Fueron 10 hombres y nueve mujeres quienes perdieron la vida, todos mayores de 60 años.

Guzmán Rodríguez dijo que en el avance del análisis de muestras moleculares que se envían al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), sobre los casos positivos, en ninguno se ha notificado sobre la presencia de variantes que hayan llegado al estado.

“Es importante que las personas tengan conciencia de que la vacuna no basta, que se deben preservar las medidas como la sana distancia, el lavado de manos de manera frecuente, evitar acudir a lugares concurridos, todos estos son pilares de la prevención”.

Especialista de la AcMor llaman a la conciencia social

En este sentido el investigador y presidente de la Academia de Ciencias de Morelos (AcMor), Alejandro Sánchez Flores, opinó que con la cercanía de las vacaciones de verano la relajación de medidas y la falta de restricciones más concretas, sumado a la cifra de personas ya vacunadas que se han infectado, puede crecer de manera preocupante por lo que urgió a la conciencia social.

“De entrada debemos ver que la vacuna no nos aísla del virus, la posibilidad de que nos contagiemos es menor, pero son factibles y esos contagios se darán en la medida que nos coloquemos en riesgo, como es ya no usar cubrebocas, ya no poner atención a la sana distancia y asistir a lugares cerrados, no ventilados y concurridos”.

El investigador del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM dijo que también las autoridades deben descartar cualquier variante que pueda haber llegado ya a la entidad y que pueda estar dificultando el trayecto de la pandemia.

“Se han observado en otros países y que ya están presentes en México, podrían comenzar a ganar terreno con el comportamiento de las personas porque al final de cuentas baja la guardia y se confía; en el país ya hay presencia de la variante delta, alfa gama y algunas de estas puede estar influyendo en estas personas que se han contagiado”.

Recordó que la máxima efectividad de las vacunas llega hasta después de dos semanas y hasta un mes, dependiendo de cada persona; sin embargo, la inmunidad también tiene que ver con la velocidad de reproducción del virus pudiendo superar esta misma eficacia.

“Volver al confinamiento sería lo ideal, pero hay gente que no lo puede hacer y estas personas mayores habrá que ver cómo se infectaron porque pudieron haberse estado cuidando pero las personas jóvenes que aún no están vacunadas pueden estar acarreando el virus”.

De las más de 300 camas Covid que se habían reconvertido para atender la contingencia, ya solo se han definido 189 en los hospitales Regional número 1 de Cuernavaca y el de Cuautla, los pacientes de Zacatepec serán referidos a los antes mencionados