Reprueban poderes en transparencia: MRC

Desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial existen deficiencias tangibles en materia de rendición de cuentas y participación ciudadana, dos grandes temas que se quedan en el tintero para este año que inicia como una deuda impostergable que tendrán que asumir las autoridades, sostuvo la organización Morelos Rinde Cuentas, quienes emitieron algunas de las cuales serían la solución.

Las personas que están al frente de las decisiones en los tres poderes de gobierno deben dejar de lado la "resistencia" para rendir cuentas y dar paso a la transparencia, además de generar las herramientas de participación social con las que se pueda "exigir" a los entes obligados.

En el caso del Poder Ejecutivo, señaló el titular del organismo Roberto Salinas, la ciudadanía será pieza fundamental para saber cómo llegan, cómo se distribuyen y que resultados tienen los recursos públicos destinados a programas sociales.

"Que la ciudadanía pida conocer el uso de los recursos en programas sociales, cuánto se tiene programado, cómo se destina y los resultados de su aplicación, qué cuestiones quedan pendientes y a dónde se necesita reforzar", cuestionamientos como estos obligarán a los sujetos obligados a proporcionar información.

En el Legislativo la transparencia no ha tenido un buen manejo al existir "división", lo cual perjudica que "no sabemos en qué se gasta el recurso y como se podrían aplicar".

Referente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), destacó que en la medida que transparenten las resoluciones emitidas por los jueces, tal como lo hacen otras entidades como Sinaloa y Nuevo León, la corrupción se podrán combatir.

"La información es poca, vemos que existen casos de corrupción que no avanzan, delincuentes que terminan siendo liberados; si hubiera transparencia en las resoluciones de los jueces, de los procesos, de los tiempos de juicios, tendríamos mayores avances".

Salinas, calificó en general como "deficientes y si están reprobados en transparencia", ya que asegura, trabajan a medias para rendir cuentas, lo cual no sufrirá cambios en este 2020 si la tarea se deja en manos de las autoridades.

"No vamos a encontrar cambios si los propios ciudadanos no preguntan, no denuncian los casos de falta de transparencia, sin la participación de la gente todo seguirá igual; de nada sirve que las autoridades trabajen a medias, si desde la sociedad no estamos exigiendo, tenemos que exigir menores resultados", concluyó en entrevista.

De acuerdo con Roberto Salinas, en el Legislativo la transparencia no ha tenido un buen manejo al existir división; la ciudadanía desconoce en qué se gasta el recurso y cómo se podría aplicar.

Análisis

Daniel Martínez La paz ciudadana

César Arenas Necesitamos renovar nuestras miradas