Reprobada, la democracia

"La semilla de la democracia se plantó mal; en México tenemos democracia pero es de baja calidad", en palabras de Jesús Tovar Mendoza, Presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas (AMECIP), quien señala que en los últimos años las elecciones pasaron de tener un carácter de libertades a elecciones mínimas.

La última elección cumplió con las virtudes de un proceso electoral real, pero la democracia no se ha logrado implementar en el país y en ninguna de los 32 entidades federativas, lo que ha traído como consecuencia mayores índices de inseguridad y pobreza.

"En México uno de cada 2 personas son pobres, la desigualdad de los indicadores es importante porque significa que el 54 por ciento de la población esta en esta condición; prevalece una mala distribución de la riqueza concentrándose en solo el 1 por ciento de la población; este uno por ciento se reparte el 60 por ciento del pastel y el 40 por ciento restante se divide entre todos los demás".

Al impartir la Conferencia Magistral "Las Malas Semillas de la Tercera Ola de las Democracias Latinoamericanas", en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el politólogo refirió que en los últimos 10 años la democracia en América Latina ha tenido una caída importante pasando del 6.40 al 6.28.

"Algo hicieron mal, las cosas no estan mejorando y si marchan mal debemos estudiar porque estan marchando mal; se ha logrado lo irrealizable que es llevar a cabo procesos electorales limpios, pero esto no ha sido suficiente para que la situación mejore".

Para que una democracia cumpla con su función la tente "debe vivir tranquila y en paz, en México perdimos ese camino hace 20 años, los indicadores de la caída de la democracia es la inseguridad y el desorden".

Retomó un estudio que se hizo a los mexicanos el cual revela que "más de la mitad de los mexicanos dicen estar dispuestos a echar abajo un modelo democrático si este garantiza la solución a todos los problemas del país".

Habló frente a los alumnos sobre una cadena que se vuelve el sistema de actuar del país en donde la democracia es un ente débil: Desigualdad-Corrupción-Deslegitimidad-Desgobierno

"La desigualdad va de la mano de la corrupción porque una persona con riqueza va a corromper a otra para seguir acrecentando su riqueza; una democracia que no es legítima ocasiona el desorden de un país porque la gente no le tiene confianza, un político que sale de esta falta de legitimidad será catalogado como lo peor y no habrá gobernabilidad".

El gran reto para las elecciones venideras, advirtió, es como integrar a los sectores que se sienten menos favorecidos o vulnerables como son los indígenas, las mujeres y los integrantes de la comunidad de la diversidad.

Respecto a la implementación de la democracia en Morelos, el experto en ciencias políticas retomó el estudio de World Justice Proyec sobre el "Índice de Estado de Derecho 2019-2020 en el cual ubican al estado entre los estados más bajos en el respeto a este.

"Hace poco salió un estudio sobre el Estado de Derecho en las 32 entidades y Morelos esta en los lugares menos favorecidos, no en el ultimo como Guerrero y Estado de México pero no en las mejores posiciones".

Al ser cuestionado sobre las deficiencias que el estado presenta en esta materia dijo que "es porque maneja altos índices de inseguridad, incumplimiento de la Ley, es un estudio complejo pero marcha diversos indicadores sobre secuestro, asesinatos, el Poder Judicial como soluciona los casos".

Para que Morelos cumpla con el buen ejercicio del Estado de Derecho debe tomar en cuenta tres aspectos "la voluntad política para enfrentar el crimen desde las más altas esferas de la autoridad; dos, implementar políticas públicas eficientes, con recursos y capacidad de acción; y una tercera combatir la impunidad".