Este año la representación de la Pasión de Cristo en Ocotepec cumple 199 años, y como cada año espera atraer a cientos de turistas.

Juan José de Saida Martínez y Óscar Morales Alcalá, junto con integrantes del Grupo de Sayones, organizan por segundo año consecutivo el evento desde noviembre de 2023.

“Empezamos desde noviembre y diciembre a ver los papeles y hacer reuniones; pero los ensayos empiezan el primer domingo de enero, y para ese momento los actores ya deben venir estudiados", expresó Juan José de Saida Martínez.

Director de escena generacional

Luciano Tapia Ruiz se desempeña como director escénico desde hace varios años. Asegura que ser parte de esta celebración es un orgullo.

“Es un orgullo llevar a cabo esta representación, ya que mi papá, Santiago Tapia Rosales, fue el director de escena en los años sesenta. Y Para mí es un orgullo, porque yo nunca supe que en algún momento lo iba a hacer también".

Desde pequeño Luciano acompañaba a su padre en los recorridos; a veces, pero jamás imaginó que sería parte de esta tradición que ahora disfruta mucho.

Para Luciano esta tradición es muy importante en Ocotepec, ya que ha pasado de generación en generación, con el objetivo de preservarla durante muchos años más.

Siempre buscamos que se sumen más personas, que se sientan atraídos, y afortunadamente es algo que ya trae Ocotepec en su sangre. Me ha tocado ver niños que empiezan desde los 8 años como ángeles y llegan a ser personajes muy importantes como Jesús.





Un poco de historia

De acuerdo con Luciano Tapia, la representación de la Pasión de Cristo inició poco después de la Guerra de los Cristeros, y se realizaba al interior de la parroquia, pero sin personajes, solo participaban las personas mayores y las imágenes de la parroquia representaba a los personajes.

Mencionó que en Ocotepec se tiene mucho arraigo a esta tradición, y aunque no es tan grande como la representación en Iztapalapa, por ejemplo, sí es la representación más grande e importante en Morelos.

Los actores se preparan física y espiritualmente para representar a sus personajes. / Luis Flores | El Sol de Cuernavaca

"La grandeza de aquí es que lo hacemos en vivo, que lo sentimos al momento. Afortunadamente llegan muchos visitantes de varios municipios y otros estados”.

Representar a los personajes, un acto de fe

Por segundo año consecutivo, Marcelo Ricardo Ballastra Torres, de 35 años, será quien interprete a Jesús de Nazaret, un papel que ha sido muy importante en su vida. La preparación del personaje inició hace tres meses.

"Me he estado preparando físicamente, yendo a correr por las tardes y haciendo ejercicio. Pero más que la cuestión física, está también la espiritual; desde hace varios años me he estado preparando de alguna manera, porque soy servidor en la parroquia como Ministro Extraordinario de la Comunión y en un grupo de Evangelización.

Es un privilegio que me hayan tomado en cuenta, y me motiva más a seguir participando en la cuestión de mi servicio. Es una experiencia personal y un encuentro con Dios.

Poncio Pilatos, ‘un papel complicado’

Jesús Israel Barona Paredes interpreta a Poncio Pilatos por tercer año consecutivo, un papel que disfruta mucho

"Es un papel bonito y un poco complicado; en la religión Católica lo que representó este personaje es que fue el que mandó hacer morir a Jesús aunque sabía que era inocente, pero se dejó llevar por lo que el pueblo decía, y no le quedó otra opción que mandarlo a morir en la cruz".

Asimismo, compartió que en su familia ha sido una tradición muy importante ser parte de la representación, y él decidió involucrarse de lleno desde los 12 años.

Salvador Díaz Olivares, Juan José de Saida Martínez y Oscar Morales Alcalá, encargados de la representación. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

"Tengo años participando en esta representación en el poblado de Ocotepec, inicié desde los 12 años, empecé de acompañante, posteriormente tuve otros personajes como Flavio, Caifás, Jesús de Nazaret y Quinto Cornelio".

Para la preparación, lo más importante, dice, es lo espiritual y la memorización de los diálogos, porque es uno de los papeles más largos durante el Viernes Santo.

"Espiritualmente me encomiendo mucho a Dios porque nos podemos equivocar en un diálogo, y si eso pasa echo a perder el trabajo de mis compañeros. Me encomiendo a nuestro patrón que es el Divino Salvador para que me dé mucha sabiduría".

‘Mi fe y mi devoción me traen hasta acá’

Daniela Rendón Sedano, de 21 años, interpreta el personaje de María por tercer año consecutivo.

Es muy importante por ser el tercer año que represento este papel; llevo ya siete años participando en el grupo, y es mi fe y mi devoción principalmente lo que me trae hasta acá.

Prepararse no solo es aprenderte el papel, sino requiere de lo espiritual, mental y físico, y gracias a eso te encuentras a ti mismo".

Detalló que cada año hay personas que entran y salen del grupo, pero lo más importante es encontrar ese liderazgo con el pueblo, que es unido y con el grupo.

"Motivamos a los jóvenes y niños para inculcarles el gusto por estar aquí y participar".

¿Cuándo y dónde será la representación?

Jueves Santo, 28 de marzo, a las 19:00, será la representación de la Última Cena en la calle Aldama; a las 22:00 horas habrá una procesión en el pueblo.

será la representación de la Última Cena en la calle Aldama; a las 22:00 horas habrá una procesión en el pueblo. El Viernes Santo, el 29 de marzo, a las 9:30 horas saldrán de la Casa de Sayones; a las 11:00 horas comienza el Viacrucis por las calles de Ocotepec, rumbo al Cerro del Calvario y alrededor de las 14:30 horas es la Crucifixión.

En la representación participan más de 100 personas, por lo que los encargados cuentan con las medidas requeridas de seguridad, como mantener hidratados a los participantes, así como con servicio de paramédicos en caso de algún incidente con los actores o visitantes.

Recomendaciones para asistir: