Repone Tribunal Concejo Municipal de Hueyapan

El Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) invalidó las asambleas generales realizadas en Hueyapan los pasados días 3 y 10 de enero, donde los habitantes de este municipio indígena, ubicado a las faldas del volcán Popocatépetl, destituyeron a los integrantes del Concejo Municipal y eligieron nuevas autoridades. De acuerdo con el TEEM, estas reuniones no se realizaron conforme a los usos y costumbres de la comunidad, así como su sistema normativo interno.

“Se declara la nulidad e invalidez de las asambleas generales, de fechas 3 y 10 de enero, ambas de 2021, de conformidad con lo razonado en la presente sentencia”, se lee en el expediente TEEM/JDC/06/2021-3.

En la asamblea del pasado 10 de enero, los habitantes eligieron a Pablo Eric Pérez Juárez como presidente del concejo y a Benigno Montero Castellanos como síndico, además de tres regidores: Juan Carlos Flores Tapia, Agustín Pérez y Emma Pérez Rodríguez. Dicha decisión, sin embargo, fue impugnada por un grupo de habitantes ante el TEEM. En este sentido, el Tribunal ratificó a Pablo Alonso Rodríguez, María Guadalupe Ariza, Lilia González, Alberto Lavín, Esteban Pérez, Santos Mejía y Bulmaro Hernández como autoridades municipales.

Ademas, el TEEM vincula al Concejo Mayor a generar nuevas elecciones a fin de nombrar a las autoridades restantes, toda vez que el Concejo se encuentra incompleto. De hecho, el papel de concejal vocero sería desempeñado temporalmente por Pablo Alonso Rodríguez, representante legal del municipio, según sostuvo él mismo. De acuerdo con el funcionario, en los próximos días se llevarán a cabo asambleas de barrio para elegir a las autoridades restantes.

“Yo en lo particular, y la señora Guadalupe, que somos del concejo anterior, que desde un principio se definió, venimos fungiendo con nuestro trabajo y como representante legal no he tenido ningún conflicto con la ciudadanía, al contrario, en cada asamblea me siguen ratificando”.

Rechazan resolución y anuncian movilizaciones

La resolución del TEEM no fue aceptada por la totalidad de pobladores. Este domingo por la mañana, exintegrantes del Concejo municipal se reunieron en la plaza cívica para definir nuevas acciones contra la decisión judicial. En dicha reunión, los ciudadanos habrían acordado convocar a una asamblea general para este lunes, así como posibles movilizaciones, posteriormente, en Cuautla o Cuernavaca.

