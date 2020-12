Replantean oposición a la termo

A sólo unos días de que termine el año, un grupo de ejidatarios de la región Oriente de Morelos se reunió este domingo en Ayala para ofrecer una conferencia de prensa en la que afirmaron que, lejos de haber sido derrotado, el movimiento de oposición contra la termoeléctrica de Huexca y el uso que hará de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cuautla (PTAR) se fortalecerá a través de nuevas acciones.

Con la presencia de Jorge Zapata González, nieto de Emiliano Zapata Salazar, los simpatizantes del movimiento “Va por México, Movimiento Libertador Zapatista” (Vammoz) se pronunciaron enérgicamente contra el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y afirmaronque el agua tratada de la PTAR forma parte de los afluentes del río, que están concesionados a los campesinos de la región.

“Tenemos por decreto presidencial desde 1926 la concesión de esa agua, del río Cuautla y sus afluentes, y la PTAR es un afluente del río Cuautla, que no se les olvide”, dijo Jorge Zapata, quien ha participado activamente en las acciones emprendidas por la oposición.

A ocho años del inicio de la construcción de la termoeléctrica de Huexca, con el correspondiente acueducto y gasoducto, los ejidatarios que hoy simpatizan con Vammoz negaron que dicha agrupación represente una división en el movimiento de oposición, pero que busca reforzar las acciones emprendidas para evitar afectaciones en los ejidos que se verían impactos por la disminución de agua en sus dotaciones de riego:

“Esta es la continuidad, es una expresión de la misma lucha; no hay división, no hay confrontación, al contrario, tenemos que apuntar en aquellos puntos donde a lo mejor no lo habíamos tratado con puntualidad y con fuerza; la parte jurídica, por supuesto, pero a un gobierno autoritario como el de Andrés Manuel no le basta con que tengamos la razón y el derecho, le gusta que le hagamos plantones, movilizaciones como le enseñamos a hacerlo”, dijo uno de los productores.

Por su parte, el abogado de este grupo, Rodolfo Jáuregui, reconoció la labor que han desempeñado los asesores del movimiento de oposición en términos legales, principalmente al promover amparos para evitar la disminución de las dotaciones de agua de los campesinos:

“Mis compañeros asesores hacen su trabajo, ellos se dedican a buscar dónde existe esa vulneración de la autoridad por cuanto hace a nuestro derecho fundamental, y será la corte quien decida”, manifestó.

El abogado lamentó que, a través de los años, el movimiento de oposición contra la termoeléctrica haya sido utilizado, según dijo, como “catapulta política”.

“Si quieren agua, que lleven en pipas”: nieto de Zapata

Al término de su mensaje, Jorge Zapata Salazar fue enfático al insistir en que la oposición no permitirá que la termoeléctrica de Huexca utilice agua del río Cuautla ni de la PTAR para sus sistemas de enfriamiento.

“Si quieren agua que lleven en pipas, a ver de dónde, pero del río Cuautla y de la PTAR no hay agua para la termoeléctrica. Ni de los mantos friáticos, ni de los manantiales, porque esos son los que abastecen las poblaciones aledañas”.