Repatrian cuerpo de morelense fallecido en Nueva York

El cuerpo del morelense Jorge Pina Barrios regresó a su natal Tlalhuapan, municipio de Jiutepec, en donde fue recibido por su mamá, la señora María Eugenia Barrios Lara y familiares para llevar a cabo los funerales.

La madre del migrante, que perdió la vida el pasado 8 de diciembre, señaló que fue larga la espera porque fue casi un mes después que recibió los restos de su hijo.

“Él se fue con su familia, quería una mejor vida para sacar adelante a su familia, ya que era el sustento. Tenía que buscar trabajar, estaba contento porque había encontrado un nuevo trabajo y decía que iba a estar mucho mejor”, indicó la señora María Eugenia.

Fue justamente camino a su nuevo trabajo cuando Jorge Pina, de 38 años, fue arrollado por el metro de Nueva York en la estación Mytle y Broadway, sin que hasta ahora se haya aclarado lo sucedido por parte de las autoridades estadounidenses.

Su madre narró que el primer trabajo que tuvo fue en construcción, luego en una tienda de comida rápida y recientemente había encontrado un nuevo empleo otra vez en el área de la construcción, pero que aseguró era mejor.









Jorge Pina salió a Estados Unidos con su familia a fin de obtener una mejor calidad de vida. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

“Se fue en febrero, él iba por unos meses, se fue con su visa y cuando allá nació su bebé me dijo: allá en México no me voy a poder solventar. Yo le dije hijo ya no te vas a venir y me respondió si madre, solo voy a estar 3 años y me voy a México”, relató entre sollozos la madre del migrante fallecido.

La esposa del morelense, Margarita Azpeitia, y sus dos hijos, se quedaron en Estados Unidos; allá realizaron los funerales previos a su repatriación a México.

“Mi nuera y mis nietos se quedaron allá, se hicieron ilegales, perdieron la visa y dicen que mejor se quedan allá”, dijo Barrios Lara.

Pina Barrios será sepultado por sus familiares en el panteón Reposo Eterno, en el mismo municipio de Jiutepec, alrededor de las 15:00 horas de este 4 de enero.