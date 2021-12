Rendimiento en ingenio Emiliano Zapata hace volver a cañeros

Organizaciones cañeras de la zona de abasto del ingenio Emiliano Zapata aseguran que, a escaso un mes de zafra, se tiene un Karbe acumulado de 132.9 kilos de azúcar por tonelada de caña, lo que ha favorecido que regresen varios productores de esta zona, pues en la cosecha pasada entregaron la vara dulce a Casasano.

Hasta el momento se han industrializado más de 156 mil toneladas de caña de azúcar, logrando un Karbe de 132.9 kilos de azúcar por tonelada, cifra que los coloca con el mejor rendimiento y precio, dio a conocer Pedro Clemente Ocampo Álvarez, presidente de la Asociación Local de Productores de Caña de la Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR).

Aunque advirtió que se han siniestrado más de 8 mil toneladas no programadas, lo que sin duda afecta no solo el programa de cosecha, sino los niveles de sacarosa, por lo que hizo un llamado a los productores a cuidar los campos cañeros y especialmente sus cultivos para que no quemen las varas dulces antes del tiempo programado.

Expuso que los resultados se han dado debido al trabajo coordinado con el corporativo y los productores, de manera tal que reconoció que el 99 por ciento de los seis mil productores de esta zona de abasto ya cobraron los 116 pesos por tonelada de caña del diferencial que alcanzaron al cierre del ciclo azucarero, logrando el pago de una liquidación histórica.

Agregó que la zafra pasada varios productores entregaron 22 mil toneladas de caña al ingenio de Casasano, pero ya están regresando al comprobar que en este ingenio, el de Emiliano Zapata, de Zacatepec, se ha tenido mejor precio.

“Les dijimos que sea como sea nosotros tenemos un alcance mejor para los productores, ellos ya vivieron esa experiencia y están regresando”.

Y aunque ya empieza a florear la caña en varios campos, consideró que es menor que el año pasado. Asimismo, recordó que llovió mucho y eso ayuda a subir los estimados y se aplicó el inhibidor de la floración para evitar el deterioro y ejemplo de eso es que se tienen buenos valores.

"En enero seguirán subiendo los rendimientos y hemos logrado una diferencia de 14 puntos de Karbe por arriba del ingenio de Casasano, donde están en 119 kilos de azúcar por tonelada de caña y en el Emiliano Zapata se tienen 132.9 kilos de azúcar por tonelada de caña".

La producción estimada en la zona de abasto del ingenio Emiliano Zapata es de un millón 45 mil toneladas de caña de azúcar, lo que podría llegar a un millón 50 mil toneladas con los productores que están regresando a este ingenio.

➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter