Reliquias de Pancho Villa visitarán Ayala

Un documento empapado con la sangre de Francisco Villa es uno de los objetos más valiosos del Museo Itinerante General Francisco Villa, que se instalará en el municipio de Ayala durante el mes de diciembre. De acuerdo con el responsable del museo y nieto del líder revolucionario, Francisco Villa Betancourt, el museo llegará a las instalaciones del Hotel Quinta de la Rosa, en la comunidad de San Pedro Apatlaco, durante la primera semana de diciembre.

La colección está conformada por 370 piezas, heredadas de Francisco Villa a su esposa, Austreberta Rentería, y que posteriormente pasaron a las manos de su hijo, Hipólito Villa, para finalmente quedar en la tutela de Villa Betancourt, quien decidió conformar el museo itinerante.

"No me interesa tenerlas guardadas en el baúl. Lo que hago es sacar las piezas, dejar en donación algunas en museos, otras en comodato, y muchas de las que me quedé las uso para hacer el museo itinerante, con el cual recorro toda la República, porque mucha gente no está acostumbrada a ir a los museos, así que lo que hacemos nosotros es que el museo vaya a ellos", explicó.

Definitivamente, una de las piezas más atractivas es el documento con el ADN de Pancho Villa. De acuerdo con su nieto, al morir su abuelo Austreberta Rentería, su esposa, hizo la relación de todos los objetos que lo acompañaban en el carro, un documento por escrito que fue salpicado por la sangre de Villa y cuyas gotas aún se pueden apreciar con claridad hasta nuestros días.

"Es una de las piezas más importantes, aquí está el ADN del general", explica Betancourt.

Nacido el 5 de junio de 1878, Doroteo Arango Arámbula (nombre real de Pancho Villa) fue asesinado el 20 de julio de 1923 en una emboscada en Hidalgo del Parral. El museo será trasladado a Ayala como parte de las actividades previas al centenario luctuoso del próximo año, y en el marco de la entrega de la presea al mérito "Carpe Diem", organizada por varias asociaciones civiles de la región.



