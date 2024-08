Regreso a clases | La crisis de la infraestructura educativa

Este lunes cerca de 350 mil estudiantes y 19 mil docentes de las mil 900 escuelas de educación básica comenzarán el ciclo escolar 2024-2025 después de poco más de un mes de vacaciones de verano. Muchos de ellos regresarán a escuelas deterioradas ante la falta de mantenimiento, incluso, en Zacatepec, alumnos seguirán tomando clases en carpas, luego de que las instituciones dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 no han sido entregadas en su totalidad.

“Hay problemas de mantenimiento, impermeabilización, agua potable, drenaje. Muchos niños tienen que comer en el suelo o en una esquina porque no hay un lugar donde puedan tomar sus refrigerios”, refiere Mauricio Miranda, presidente de la Asociación de Padres de Familia en el estado.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Acusó al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) de ser un “desastre” en el tema administrativo, dejando a los directores de las escuelas sin facultades para gestionar recursos esenciales.

Al respecto, el líder de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Joel Sánchez Vélez, lamentó la falta de mantenimiento que se le da a las escuelas, sobre todo en temporada vacacional y destacó el esfuerzo de padres de familia y docentes para mejorar los espacios educativos.

Siempre los padres de familia, en acuerdo y coordinación con los maestros, han puesto su máximo esfuerzo para tener mejores condiciones en las instituciones educativas. Estos días y días previos la parte directiva está revisando las escuelas, viendo qué es lo que falta, y seguramente buscarán la forma de resolver esta problemática.

Al cierre del ciclo escolar 2023-2024 casi la mitad de las escuelas en el estado enfrentaban deficiencias en su infraestructura; de hecho, la Asociación de Padres de Familia en el estado evidenció que las solicitudes para construir techumbres en las escuelas pueden tardar entre 3 y 6 años en ser atendidas.

Finanzas Regreso a clases | Informalidad y tiendas chinas acaparan a los consumidores

El IEBEM asegura que la ejecución de estas obras no es de su competencia, sino del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa. El Sol de Cuernavaca buscó al titular del INEIEM para saber cuál es el estado que guardan las escuelas en Morelos en cuestión de infraestructura y el motivo por el que es tan tardado dar respuesta a las solicitudes de las escuelas, pero no obtuvimos respuesta.

Zacatepec: Alumnos aún toman clases en carpas

De acuerdo con Sánchez Vélez, en el municipio de Zacatepec, ubicado en la zona sur del estado, algunos estudiantes aún toman clases en carpas, pese al intenso calor que se registra en la región.

“Hace algunos meses estuvimos en Zacatepec y todavía hay escuelas en donde están trabajando en carpas. Imagínense con el calor que hace en esa región”.

Sin embargo, dijo, hay confianza en que la nueva administración pueda dar solución a esta problemática.

La asociación de padres de familia afirma que la solicitud de construcción de techumbres puede tardar hasta seis años en ser atendida. / Archivo / El Sol de Cuernavaca

“Seguramente la nueva gobernadora Margarita González lo verá, porque la hemos visto que ha estado yendo a las comunidades para saber las condiciones en las que están y del mantenimiento que requieren. Nosotros estamos viendo que hay la posibilidad de que las cosas mejoren y que se pueda resolver algunas cosas pendientes que tenemos con respecto a la infraestructura”.

¿Y las cuotas escolares?

Cada inicio de ciclo escolar los padres de familia tienen que lidiar con el gasto que representa la compra de útiles escolares, uniformes, zapatos y, además, con la aportación de cuotas escolares que van desde los 200 pesos hasta los 500 pesos por alumno en algunas instituciones.

Doble Vía Regreso a clases: ¿Conoces tus derechos en escuelas particulares?

Sin embargo, para Mauricio Miranda es necesario regular el tema de las cuotas, pues, asegura, los directores buscan hacer mejoras con el recurso, pero no están facultados para hacerlas.

Claudia Alvarado, desde hace tres años, lleva a su hijo a la primaria Gregorio Torres Quintero, ahí desde entonces debe pagar 250 pesos de cuota cada inicio de año, “y aún así tengo que mandar papel de baño porque luego no hay en los baños, unas semanas ponen y mi niño me dice que después ya no".

Mientras tanto, Zoé Sánchez afirma que pese a que en la primaria Justo Sierra no le piden una cuota fija, sí debe cooperar con material de limpieza y al finalizar el ciclo escolar, realizar trabajos de limpieza en las instalaciones.

Finanzas Estos son los mejores útiles escolares según la Profeco

“Nos llegan a pedir mechudos, cubetas y trapos, por lo menos yo creo que eso sí lo usan en la escuela, pero no nos piden dinero. Una vez al año nos piden que vayamos a hacer faena y quienes no puedan o no quieran, pueden pagar”.

Las cuotas escolares son voluntarias y los maestros no son quienes la solicitan, hay acuerdos que realizan los padres de familia y ellos son los que realmente acuerdan cuál es la cantidad para el mantenimiento de las escuelas, ustedes saben que las escuelas no tienen financiamiento ni apoyo y efectivamente si no fuera por los maestros con los padres de familia a las escuelas se estarían cayendo,Joel Sánchez Vélez, líder de la Sección 19 del SNTE en Morelos.

En la Secundaria General número 8, en Ocotepec en Cuernavaca, los padres de familia se unieron para exigir la destitución de la directora a principios de agosto por falta de transparencia en la ejecución y distribución de los recursos que los padres de familia “voluntariamente obligados” entregaban.