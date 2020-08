Registra Morelos un total de 953 defunciones por Covid-19

La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han confirmado cuatro mil 727 casos de coronavirus COVID-19, 265 activos, descartado cuatro mil 873 y están como sospechosos 676; se han registrado 953 defunciones.

Puntualizó que los nuevos pacientes son 17 mujeres de los municipios de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Ocuituco y Yautepec; de las cuales 11 se encuentran en aislamiento domiciliario y 6 hospitalizadas con estado de salud grave.

También, 16 hombres de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Jonacatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Xochitepec y Yautepec; de los cuales 9 mantienen aislamiento domiciliario, 4 están hospitalizados reportados como graves, 2 como no graves y uno falleció.

En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 6 masculinos de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Tepalcingo y Yautepec, que padecían diabetes mellitus, hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad e insuficiencia renal crónica; además de 7 féminas de Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata y Jiutepec, que presentaban hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), insuficiencia renal crónica, tabaquismo y otras comorbilidades.

Cortesía | Gobierno de Morelos

La dependencia estatal detalló que, de los cuatro mil 727 casos confirmados, 73 por ciento ya están recuperados, 4 están en aislamiento domiciliario, otros 3 en hospitalización, mientras que un 20 por ciento lamentablemente ha perdido la vida.

Precisó que los casos confirmados se encuentran distribuidos de la siguiente manera, Cuernavaca, mil 161; Cuautla, 736; Jiutepec, 444; Ayala, 218; Jojutla, 183; Temixco, 178; Zacatepec, 162; Emiliano Zapata, 157; Yautepec, 154; Xochitepec, 138; Axochiapan y Tlaltizapán, 113; Yecapixtla, 103; Xoxocotla, 99; Puente de Ixtla, 94; Tlayacapan, 75; Tlaquiltenango, 67; Tepoztlán, 62;Tepalcingo, 60; Ocuituco,30; Jonacatepec, 29; Atlatlahucan, 28; Tetela del Volcán; 27; Huitzilac, 26; Miacatlán, 22; Totolapan, 20; Tlalnepantla, 18; Amacuzac y Coatlán del Río,17;Jantetelco, 16; Mazatepec,15; Tetecala, 12; Zacualpan de Amilpas, 11;Coatetelco, 10; Temoac, 9; Hueyapan, 1; otros estados, 102.

Cortesía | Gobierno de Morelos

La institución refirió que a la fecha se han recuperado tres mil 434 personas, en Cuernavaca, 890; Cuautla, 542; Jiutepec, 344; Ayala, 162; Jojutla, 131; Emiliano Zapata, 120;Temixco, 117; Zacatepec, 115; Yautepec, 108; Xochitepec, 93; Tlaltizapán, 85; Yecapixtla, 78; Axochiapan, 67; Puente de Ixtla, 62; Xoxocotla, 61;Tlayacapan, 53; Tepoztlán, 48;Tlaquiltenango, 44; Tepalcingo, 34; Ocuituco, 22;Atlatlahucan, 20;Tetela del Volcán y Huitzilac, 19; Jonacatepec y Tlalnepantla,18;Miacatlán, 17; Amacuzac, 14;Tetecala y Totolapan, 11;Coatlán del Río,10;Jantetelco y Mazatepec, 9; Zacualpan de Amilpas, 8; Temoac y Coatetelco, 5; Hueyapan, 1; otros estados, 64.

Especificó que, del total de pacientes confirmados, 698 son personal de salud: médicos, 250, de los cuales 219 se han recuperado y 13 han perdido la vida; enfermería, 309, con 280 que han superado la enfermedad y seis fallecimientos; otros trabajadores, 139, 122 ya sanos, con 8 decesos.

La Secretaría de Salud manifiesta que de acuerdo a lo informado la tarde de ayer en la conferencia de prensa encabezada por el subsecretario de Prevención y Promoción, Hugo López-Gatell Ramírez, Morelos se mantiene en semáforo naranja, es decir en un nivel de riesgo epidémico alto.

Por lo anterior, insistió en la importancia de no confiarse y respetar las actividades establecidas en esta etapa de la epidemia, así como las medidas de higiene, protección, sana distancia y movilidad.

La dependencia resaltó la importancia de no bajar la guardia y continuar uniendo esfuerzos en cuanto a no relajar las acciones de prevención, a fin de que la entidad pueda pasar a semáforo amarillo en un futuro no muy lejano.

Recordó que la manera más eficaz de evitar contagios es manteniendo el resguardo en casa, no obstante, dijo, que en caso de tener la necesidad de salir a espacios públicos, es fundamental utilizar cubrebocas, lavar las manos con agua y jabón o utilizar alcohol gel al 70 por ciento de manera frecuente, mantener sana distancia, metro y medio entre personas; así como evitar saludar de mano, beso y/o abrazo y conservar el estornudo de etiqueta.