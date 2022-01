Regidores paralizan al Ayuntamiento de Cuautla

El presidente de Cuautla, Rodrigo Arredondo López, informó que se están dando los acercamientos con todos los integrantes del Cabildo a fin de que cuanto antes se reanuden las sesiones se pueda seguir trabajando a favor de los ciudadanos.

Esto luego de que un grupo de ocho regidores hicieron un bloque para denunciar supuestas irregularidades que se generaron durante la primera sesión de Cabildo celebrada el 1 de enero del 2022.

Sin embargo, debido a que no se pudo celebrar la Segunda Sesión de Cabildo (7 de enero) no se aprobaron nombramiento de funcionarios, por lo que algunas áreas municipales continúan acéfalas.

Desde entonces, dijo el alcalde, se ha buscado tender puentes con todos los regidores a fin de poder escuchar sus inquietudes y tratar de darles respuesta, “queremos dejar patente que existe el deseo de poder resolver las diferencias que se pudieran tener mediante el diálogo y con respecto a las diferencias de opinión”.

El alcalde dijo que se hecho eco entre los concejales, quienes comparten la necesidad de construir acuerdos para atender los diversos problemas que enfrenta la ciudad.

“Sabemos que somos representantes populares que tienen un compromiso con la ciudadanía y que existen altas expectativas sobre nuestro desempeño".

En ese sentido, destacó que se están buscando puntos de encuentro que permitan reanudar a la brevedad las sesiones de Cabildo para así poder desahogar los temas que requieren una solución inmediata.

Debido a que no se pudo sesionar, el Cabildo no ha tenido la oportunidad de designar a algunos funcionarios como los oficiales del Registro Civil 1 y 2, por lo que no se pueden otorgar servicios como la expedición de actas de nacimiento; de igual manera se tenía que haber aprobado el nombramiento del Juez de Paz, por lo que también los casos que se llevan en esta oficina se encuentran parados.

Dada esta situación, se requiere que cuanto antes se convoque a sesión de Cabildo para poder concluir con los nombramiento y evitar así más afectaciones a la ciudadanía.





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter