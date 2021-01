Regalos que marcaron la vida de los famosos

Al término de un año sin duda complicado para todos, doloroso para muchos, el inicio de un nuevo ciclo alrededor del sol nos plantea la oportunidad de revalorar el presente y agradecer por lo que tenemos. Pasada la festividad de Año Nuevo, la próxima convivencia con los nuestros será, al menos para los católicos, la de los Reyes Magos.

En la actualidad, aquel momento se festeja con la familia y amigos cercanos, partiendo y comiendo Rosca de Reyes. Pero los más felices son los niños, que, de acuerdo con su conducta durante el año anterior, pueden o no recibir los obsequios que pidieron. Para los adultos, reviven los recuerdos.

Salvador Sánchez

“Yo vivía en Cuautla cuando tenía esa edad, y recuerdo que había una pistola de plástico que aventaba balitas con un resorte en el interior, pero como a un metro, y durante mucho tiempo le decía a mi papá que me hubiera gustado que los Reyes Magos me trajeran esa famosa pistolita que ya había visto en el mercado”, recuerda el actor Salvador Sánchez Bolaños, que colaboró con el director Felipe Cazals y formó parte del reparto de las películas “El Infierno” y “La Dictadura Perfecta”, de Luis Estrada.

A los siete años, Sánchez Bolaños recibió finalmente el juguete que tanto lo había ilusionado. Con todo y su mecánica simple, aquella pistola lo llenó de ilusión.

“Había mucha expectativa sobre si los Reyes Magos iban a cumplir la petición, y levantarse muy temprano para checar si era efectivo lo que había uno pedido”, rememora.

Elías Aguirre

Trajeran o no lo que se les pedía, el nerviosismo de la noche del cinco y la emoción al levantarse de la cama el seis de enero es algo que, como los mejores obsequios, sigue presenta al pasar de los años. El cantante Elías Aguirre, que en 2019 participó en “La Voz México”, siempre quiso recibir un cachorro.

“Era mi anhelo despertar y ver un cachorro en la sala, esperándome muy contento y juguetón. Nunca se me hizo (risas). Normalmente me traían otras cosas, pero igual me contentaba”, recuerda.

Aguirre asegura que el pasar de los años ha hecho que vea aquella época como una bendición, por todo lo que hicieron sus padres para verlo feliz.

Francesco Taboada

Y vaya que los Reyes Magos tienen que esforzarse mucho a la hora de entregar los regalos. Francesco Taboada, director de documentales premiados como “Los Últimos Zapatistas” o “Maguey”, sabía lo que estaba haciendo cuando, a los siete años, se atrevió a pedir un piano. Aquel obsequio marcaría su vida para siempre.

“Cuál fue mi sorpresa al ver el enorme instrumento en la mañana. Fue fantástico, porque a esa edad comencé a tocar y desde entonces no he dejado la música”, narra el documentalista y defensor de la lengua náhuatl.