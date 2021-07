Regala joyería y artesanías de plata

Desde hace 18 años, Platería Yamis ha recibido consumidores de todas partes del mundo al ubicarse en Plaza Catedral en pleno Centro Histórico de Cuernavaca y frente a uno de los iconos de la ciudad capital como es la Catedral. Sin embargo, ante la llegada del Covid-19 a la entidad morelense sus ventas disminuyeron considerablemente, padeciendo el cierre del negocio por cerca de tres meses, así como la falta de turismo en las calles y que sus proveedores bajaran sus cortinas.

Platería Yamis, especializada en la venta de joyería en plata y artesanías mexicanas, quedó en manos de José Óscar Duarte Sandoval por coincidencia, siempre estuvo involucrado en el comercio pero en otro giro; al platicar con un amigo el comerciante decidió quedarse con el negocio, le pareció interesante por su ubicación y porque en ese momento había mucho turismo en la ciudad.

En los 18 años que ha estado abierto sus ventas se han mantenido estables, pese a las dificultades que llega a representar el estar ubicado en el corazón de Cuernavaca ante las manifestaciones y remodelaciones que se han registrado al paso de los años. Anteriormente llegaba mucho más turismo, no solo nacional sino también internacional, pero a partir de la ola de violencia que comenzó en Morelos, desde 2010 las ganancias han disminuido, en el momento que las ventas se empezaron a consolidar llegó el Covid-19.

Se ofrecen desde anillos, collares, dijes, pendientes, hasta artesanías mexicanas con precios accesibles y descuentos / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Platería Yamis ha llegado a Europa

Platería Yamis ofrece desde anillos, collares, dijes, pendientes, hasta artesanías mexicanas con precios accesibles y descuentos, a fin de que los consumidores puedan llevar consigo esa pieza 100 por ciento mexicana con una larga duración y calidad, que además se ve elegante y hermosa.

“La plata es muy noble, muy agradable, es muy bonita la joyería en plata, los trabajos en plata. Ha venido gente de Europa, de otros lugares y se los han llevado y eso me gusta, hay gente que viene cada dos o tres años a México y vienen aquí a comprar, eso es lo que más me gusta de este negocio”.

Platería Yamis se ubica en Plaza Catedral en calle Miguel Hidalgo #30 en Cuernavaca, Morelos; con un horario de atención de 10:00 a 18:00 horas de lunes a domingo. Se encuentran en redes sociales como Platería Yamis.

Comercio formal vs la Covid-19 y ambulantaje

En 2020, durante el periodo de mayor aislamiento social, Platería Yamis cerró durante tres meses, momento crítico para José Óscar, al no poder comercializar sus productos de joyería en plata, puesto que en su casa no contaba con internet, aunado a que Plaza Catedral estuvo cerrado por completo, por lo cual el poco material que tenía a la mano lo vendía pero sólo entre familiares y amigos.

Frente a este panorama tan severo económicamente, el comerciante señaló a El Sol de Cuernavaca que los dueños de la plaza otorgaron a los locatarios un descuento en la renta del 50 por ciento, lo que consideró un respiro en un momento donde pudo subsistir de sus ahorras y de la ayuda de sus familiares.

Entre junio y julio de 2020, Platería Yamis pudo abrir sus puertas nuevamente pero las calles y la misma plaza eran como pueblos desiertos en un momento donde el miedo y la incertidumbre seguían presentes en los morelenses, mientras que los turistas eran nulos. En los meses de agosto y septiembre, confirmó, empezó a llegar más gente pero en enero de 2021 volvió a bajar, al cerrar nuevamente los negocios, “bajo bastante y ahorita vamos poco a poco con semáforo verde, va lento pero se está activando esto”.

José Óscar compra el producto en Taxco, Guerrero, ofreciendo diseños originales y de tradición que durante la etapa más grave de la pandemia no pudo conseguir debido a que los negocios en esta ciudad también cerraron y no tenía el dinero suficiente para reinvertir.

Al día de hoy las ganancias para Platería Yamis han llegado al 30 por ciento, aclarando el empresario que se debe también a la competencia desleal que persiste en el centro de la ciudad, el comercio informal, “en la entrada de la plaza hay mucho comerciante ambulante, la gente piensa que el ambulantaje es quien mueve a la economía, pero ellos no pagan nada y nosotros sí tenemos que pagar renta, impuestos y los servicios, la verdad sí nos afecta”.

A casi dos meses de que Morelos se encuentra en verde, las ventas han comenzado a mejorar / Susana Paredes | El Sol de Cuernavaca

Respecto a ello, mencionó que han llevado diferentes escritos al Ayuntamiento para solicitarles puedan reaubicarlos en la zona exterior a la Catedral de Cuernavaca; las autoridades municipales les dicen que sí pero no para cuándo, ha pasado más de un año y el comercio informal sigue creciendo en esta zona de Cuernavaca.

“Aquí venía Protección Civil a exigirnos protocolos sanitarios, siendo que los de afuera no tienen nada y de hecho les da miedo decirles algo. Entre la pandemia y eso a nosotros sí nos afecta demasiado”.

Duarte Sandoval lamentó que a la fecha los gobiernos continúen siendo omisos para apoyar al comercio, toda vez que si bien lo han buscado y solicitado documentación para entrar a un crédito denominado “a la palabra”, no ha recibido respuesta alguna por lo cual pidió a las autoridades en turno no olvidarse de ellos y buscar la manera de realmente auxiliarlos.

Al registrar semanas en las cuales no vendía absolutamente nada, pasó por su cabeza la posibilidad de cerrar definitivamente, pero “rascándole aquí y allá lograba juntar”; además de que la confianza en su negocio ha sido la motivación necesaria para no concretar esta decisión.

“Siempre le he tenido mucha confianza a mi negocio y había momentos en que iba a vender mi mercancía como pedacería a quienes compran plata para completar y digo ‘sí tiene que salir’ y así me la he estado llevando”.

A casi dos meses de que Morelos se encuentra en color verde del semáforo epidemiológico de riesgo de Covid-19, manifestó que las ventas han comenzado a mejorar, la economía se está moviendo, pero aún se requiere de un crédito para activarse y seguir invirtiendo.