Refuerzan acciones frente a tercera ola Covid-19

Frente a una tercera ola de contagios por Covid-19, autoridades estatales y municipales comienzan a crear estrategias para enfrentar el incremento de casos positivos durante las próximas semanas.

Para ello, este jueves 8 de julio, el gobernador Cuauhtémoc Blanco se reunió de manera virtual con integrantes del gabinete federal, encabezados por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Ante la inminente tercera ola por Covid-19 en el país, Blanco Bravo, como miembro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), junto a sus homólogos, dialogaron con autoridades federales para dar seguimiento al plan de vacunación y analizar rubros de vital importancia, como la contención de la cadena de contagios, el regreso a las clases presenciales y el fortalecimiento de las medidas para consolidar la reactivación económica.

Integrantes del Comité Municipal de Contingencia Covid-19 (CMCC-19) anunciaron que alistan una campaña masiva para concientizar a las y los cuernavaquenses, así como a las personas que visiten la ciudad, sobre la importancia de reforzar al máximo las medidas sanitarias para evitar que incremente el número de contagiados por el virus SARS-CoV-2, ante el actual aumento de dicha cifra en Ciudad de México y el riesgo que ello representa por su cercanía con Morelos.

Durante sesión ordinaria de dicho comité, llevada a cabo este jueves, la doctora Ana Isabel Burguete, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), reiteró que la estrategia para evitar que una posible tercera ola de coronavirus en México afecte sobremanera la actividad laboral, económica, educativa y social en la capital morelense consistirá en hacer entender a todos sus habitantes que un retroceso en el Semáforo Epidemiológico representaría delicada afectación en varias esferas de la sociedad.

La especialista en epidemiología e integrante del CMCC-19 agregó que, actualmente, el rango de edad de las personas que más casos de contagio presentan en la entidad va de 38 a 40 años (que acaban en hospitalización), y los positivos que acaban en resguardo domiciliario va de 25 a 32 años, pues han bajado la guardia respecto de implementar las medidas sanitarias dentro y fuera de casa.

Por ello, los integrantes del comité coincidieron en fortalecer la estrategia sanitaria municipal con una campaña que permeé aún más en todos los sectores de la población cuernavacense acerca de tener en cuenta que, aunque por el momento la estadística local mantiene cierta estabilidad en número de contagiados, casos activos y defunciones, es real el riesgo de que la tercera oleada de Covid-19 en México afecte a la capital morelense en lo social y económico.





Relajan medidas en el transporte

Durante las últimas semanas, las autoridades de Protección Civil (PC) en Morelos han percibido que en muchos lugares los ciudadanos relajaron las medidas sanitarias, principalmente con el uso del cubrebocas.

Tan solo en el transporte público, el personal de PC ha tenido que bajar hasta tres pasajeros que no usan la mascarilla. En algunos de plano no la llevan y otros simplemente se la quitaron tras abordar la ruta.

“Ha habido ocasiones que en una sola ruta se tienen que bajar tres o cuatro personas porque no traen el cubrebocas y no importa si lo traen en la mano, sino lo tienen puesto al momento de la revisión, aunque digan 'me lo voy a poner' tienen que bajar y tomar otro transporte”, dijo el coordinador de PC Morelos, Enrique Clement Gallardo.

Algunas veces quien paga “los platos rotos” son los operadores del transporte público por permitir que los pasajeros suban sin protección, mientras que los ciudadanos solamente son percibidos.

Con información de Javier Omaña