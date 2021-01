Refrendo no tendrá aumento

A pesar de que en todas las actividades en la dependencia están detenidas, tanto la atención presencial a la ciudadanía y el sistema de citas por el color rojo en el semáforo de riesgo Covid-19, la Secretaría de Movilidad y Transporte insistió a los ciudadanos que aún no han realizado su trámite de refrendo 2020 a generar su pago en la página: hacienda.morelos.gob.mx. Una vez que cambie el color, podrán cambiar el documento por el holograma. Asimismo, la dependencia estatal reiteró que no habrá aumentos en ningún rubro para este 2021.

Foto | Froylán Trujillo

Y aún cuando concluyó el refrendo el pasado 31 de diciembre, el secretario de Movilidad, Víctor Mercado aseguró que a todos los ciudadanos que hicieron su trámite vía electrónica tienen la seguridad que no pagarán recargos, y la semana entrante cuando comiencen nuevamente los trámite en línea y con citas, podrá hacerse el cambio.

Por el momento, aseguró que no está contemplado ningún aumento en cuanto a servicios que otorga la dependencia a su cargo, sobre todo porque en el ejercicio presupuestal que fue aprobado el gobernador, Cuauhtémoc Blanco, se dejó muy en claro que no existe nuevo impuesto y por lo tanto, no habrá incrementos en los rubros que trabaja la Secretaría de movilidad.