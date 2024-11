Reforma judicial tendrá cambios para ejecutarse a nivel estatal: Gamboa Olea

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea indicó que llevará tiempo ejecutar la Reforma al Poder Judicial a nivel estatal, debido a que deberán hacer los cambios normativos correspondientes, leyes secundarias y demás.

Lo anterior lo mencionó al término de la primera mesa de trabajo de armonización de la Reforma al Poder Judicial, en la que participaron representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, donde se sentaron las bases para lo que serán estos cambios al Poder Judicial.

"Yo creo que a nivel federal estamos hablando que tendremos que aterrizar la armonización, no ejecutarla. Ejecutarla nos va a llevar más tiempo... tendremos que hacer mucho cambio normativo, de leyes secundarias, no nada más la Constitución", expresó Gamboa Olea.

Este martes se llevó a cabo la primera mesa de armonización de la Reforma Judicial en Morelos, en la cual se abordarán temas como presupuesto, adecuaciones, el haber de retiro, entre otros, indicó el magistrado presidente del TSJ



Explicó que durante este primer encuentro marcaron la ruta a seguir en las siguientes reuniones. Y que uno de los puntos será el presupuesto para aplicar esta reforma, si será escalonada o directa, esto también por el tema del haber de retiro, tan cuestionado con el que se pretenden ir jueces y magistrados una vez que sean sustituidos.

"Empezamos a trazar ya las primeras líneas de cómo vamos a aterrizar a nivel local la reforma judicial, creo que es un gran avance lo que pudimos platicar y daremos continuidad a estas mesas... será de los puntos que se tomen en consideración al momento de la implementación de la reforma, saber con qué tiempo contamos".

Por lo pronto, dijo Gamboa Olea que este concepto no se abordó en el presupuesto 2025 del Poder Judicial de Morelos, debido a que aún falta para que la reforma baje al nivel estatal.

"En el presupuesto nosotros consideramos sólo el ejercicio 2025, no consideramos un tema de haber de retiro, toda vez que la reforma sólo está a nivel federal y no está a nivel local, entonces no podemos prever algo de lo que no tenemos certeza, entonces nosotros no tenemos certeza, por eso en nuestro presupuesto de ese tema", concluyó.