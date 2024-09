Gobernadora electa celebra la aprobación de la Reforma Judicial

La gobernadora electa de Morelos, Margarita González Saravia, mostró su satisfacción tras la aprobación de la Reforma Judicial en la Cámara de Diputados.

El proceso de votación tuvo lugar durante la madrugada del miércoles, donde se logró la aprobación de las modificaciones propuestas.

González Saravia consideró que la reforma representa un avance en el sistema de justicia del país.

Margarita reitera que debe haber cambios en Fiscalía

Asimismo, mencionó la necesidad de realizar cambios en el ámbito local, destacando la importancia de una renovación en la Fiscalía General del Estado de Morelos.

"Esto nos va a dar la oportunidad de tener personas probas, pero sobretodo respaldadas por el pueblo, porque van a responder al pueblo, y no a aquella persona que los impulsó a una magistratura, porque de ahí se hacen componendas 'tú me ayudas, yo te ayudo'..."

La gobernadora electa expresó que este tipo de reformas son esenciales para mejorar las instituciones de justicia y garantizar que respondan adecuadamente a las necesidades de la población.

"Creo que la queja constante que yo tuve durante los recorridos constantes en el estado es que no había resultados en los temas de justicia, entonces, la gente está inconforme con el tema de los resultados en la fiscalía. Se tienen que seguir los procesos correspondientes. Necesitamos una Fiscalía con la cual se pueda coordinar seguridad pública porque si no, no vamos a avanzar en el tema de seguridad, y el fiscal está desgastado, desde hace ya mucho tiempo".