Reforma electoral podría ser condicionada por alcaldes

El diputado Marcos Zapotitla Becerro denunció que la aprobación de la nueva reforma político electoral para el Estado podría ser condicionada por los ediles para aumentar derechos este año.

A finales del año pasado tras la extinción del impuesto adicional considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -que representaba el 25 por ciento de la recaudación municipal- los presidentes municipales solicitaron al Poder Legislativo incrementar en este mismo porcentaje los derechos municipales, con el fin de no paralizar las arcas municipales.

Sin embargo, las divisiones entre los mismos legisladores frenaron la petición; tras dimes y diretes los munícipes y diputados llegaron al acuerdo de modificar 32 leyes de ingresos 2019 con ajustes a la alza del 15 por ciento en los derechos, pero ante la contingencia sanitaria la propuesta está congelada y es uno de los pendientes en la LIV Legislatura.

Al respecto, el legislador local recordó que para modificar la Constitución Política se requiere el aval de la mayoría de los ayuntamientos, por lo cual esto podría ser la oportunidad de exigirles a los parlamentarios modificen las leyes de ingresos y con ello aumenten los impuestos.

En este sentido, manifestó que los presidentes municipales no pueden ser oportunistas al condicionar la aprobación de la reforma electoral a cambio de acatar su petición, afectando así el bolsillo de los ciudadanos que al día de hoy, por la pandemia, están en crisis.

Será un error histórico porque sería lacerar la economía de los morelenses. Le quieren meter mano a los impuestos, al dinero del pueblo de Morelos que no soportaría un aumento de impuestos. Esa no puede ser una salida viable y no se puede ser oportunista.

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) reconoció que entre las propuestas dentro de la agenda legislativa actual se encuentra la nueva iniciativa de reforma mediante la cual garantizarán la paridad total en la distribución de candidaturas y espacios públicos, así como sancionar, prevenir y erradicar la violencia política de género en Morelos, de acuerdo a un decreto publicado el 13 de abril en el Diario Oficial de la Federación.

Con la nueva reforma electoral buscan incrementar los distritos electorales locales (de 12 a 18), así como reducir las diputaciones plurinominales.

Zapotitla Becerro no descarta que a finales de esta semana puedan retomar las actividades legislativas suspendidas desde el 20 de marzo para desahogar los temas.