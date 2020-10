Reestructura, sin fines electorales 

El presidente municipal, Antonio Villalobos Adán negó que sean 150 millones de pesos lo que costará a la comuna la reestructura aplicada a la nómina del Ayuntamiento, aún sin revelar la cantidad, explicó que será menor al ahorro considerado; Asimismo, el edil aseguró que la medida está alejada de un interés electoral, a diferencia de quienes han criticado la acción.

"No se de dónde lo saca; sabemos perfectamente las condiciones e intenciones electorales que tiene, yo no lo estoy viendo con miras electorales, y eso que somos del mismo partido político, yo lo estoy viendo por el lado del desarrollo de la ciudad, pero a mí no me mueve el interés electoral. Está dando mal la cifra; definitivamente está mal".

El alcalde dijo continuar con las pláticas con líderes sindicales para definir el número de trabajadores que serán reinstalados siempre que no interfiera con el monto que se busca ahorra para ser redireccionado a otras áreas.

"Acordamos que todo el mes de noviembre vamos a mantener la mesa de trabajo y analizaremos casos especiales que jurídicamente permitan hacerlo, también vamos a revisar los montos porque existen trabajadores que ganaban incluso más que un director de área que gana 20 mil pesos; trabajadores que no están comprometidos con la ciudad y que entran a la 8 de la mañana y salen a las 3 de la tarde".

Las cifras que algunos extrabajadores ganaban, se deben a favoritismo de políticos que llegaban y les autorizaban prestaciones sin pensar en las afectaciones a largo plazo.

Con respecto a la medida adoptada por alcaldes del país para decretar toque de queda para mitigar la propagación del Covid-19 el Día de Muertos, respondió que es una decisión del gobierno estatal y no municipal, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así lo determinó en una resolución.