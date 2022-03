Redoblan vigilancia y seguridad en torno a cuerpos de agua

Redoblan medidas de vigilancia en los cuerpos de agua; ríos y canales de la zona sur que son más concurridos dan a conocer los elementos de Protección Civil de los municipios de Jojutla y Tlaquiltenango en la zona sur del estado de Morelos.

En el municipio de Tlaquiltenango, el coordinador de Protección Civil de Tlaquiltenango, Raymundo Cortés Jiménez, informó que ya se hacen recorridos más constantes en Parques Acuáticos, ríos, canales donde se ve mayor movimiento de grupos de personas o familias bañistas, a fin de dar indicaciones sobre medidas de seguridad y mantener protocolos sanitarios.

El funcionario dejo claro que los recorridos son aleatorios, ya que en este municipio se tienen, cinco balnearios, pues ya se empieza a ver una mayor afluencia de visitantes, con lo cual se espera que para Semana Santa que inicia el10 de abril, estos lugares cumplan las medidas de seguridad y sanitarias contra Covid-19, de ahí destacó la importancia de que la ciudadanía tome sus precauciones y se cuide del virus en esta temporada.

Reconoció que los balnearios cuyas características rusticas como Las Huertas, Los Manantiales, Los Cascabeles, Las Tortugas que están lejos de la zona urbana, en las faldas de la sierra de Huautla, zona de la reserva de la biosfera, que son ricos en yacimientos naturales y que tienen un turismo diferente a los que buscan parques acuáticos como El Rollo, que tienen ya sus propias medidas de seguridad.

Sin embrago los espacios públicos como ríos y canales no tienen control de acceso, y son los más concurridos por la población local y a donde llegan familias invitadas que no conocen de todas las condiciones y riesgos que representan estos lugares y donde vigilan para que no haya incidentes en la temporada vacacional.

Destacó; “el periodo de mayor afluencia turística es Semana Santa, del 10 de Abril al 16 de abril, donde aplicaran el plan municipal de contingencias, en coordinación con tránsito municipal, seguridad pública y diferentes áreas del ayuntamiento en estrecha coordinación con el presidente municipal, haremos recorridos para que no haya incidentes, y estarán pendiente y a la orden de cualquier emergencia”

En Jojutla, el director de PC, Miguel Ángel Olvera Torres, destacó que entre las altas temperaturas se incrementa más el flujo de personas que acuden a los cuerpos de agua, especialmente tras la contención de dos años por la pandemia del Covid-19, lo que eleva el riesgo de los golpes de calor, por insolación que son situaciones que ponen en riesgo la vida.

La estrategia es tener a partir de este fin de semana y todo el periodo vacacional, incluida semana santa y dos semanas después vamos a tener una ambulancia en el crucero de proa para atender las emergencias que se puedan dar el Tehuixtla, Tequesquitengo y lugares aledaños donde hay cuerpos de agua, balnearios y playas.

Dijo al reconocer que se espera mucha más afluencia, ya que el turismo es un detonante económico, por lo que se pide a los prestadores de servicios que nos e baje la guardia, dijo al reconocer que hay muchos visitantes que vienen a divertirse y debemos tener precaución y evitar que un día feliz termine en tragedia.





