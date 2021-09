Red Pro Vida Morelos pide a diputados no apoyar el aborto

Integrantes de la Red Pro Vida Morelos manifestaron su oposición a qué los diputados de la LV Legislatura no respalden las acciones a favor del aborto. Dijeron que los diputados locales no deben abordar el tema porque hay asuntos más importantes que requieren atención y no deben mancharse las manos de sangre, lo harán si insisten en aprobar el aborto en la entidad.



El grupo que en su mayoría eran mujeres, acusaron que si los diputados avalan la interrupción del embarazo se estarían manchando las manos de sangre. Esto luego que los legisladores han señalado que el tema no sería ajeno y es un asunto que puede ser debatido y analizado.

Justo en el acceso principal del recinto legislativo, al menos medio centenar de personas puntualizaron que la reciente determinación de la Suprema Corte solamente involucra a las entidades de Coahuila y Sinaloa.

Lisbeth Alanís y Aimé Carrillo, dos jóvenes del colectivo Pro Vida En Morelos, señalaron que la legislación del estado es clara al garantizar el derecho a la vida en su artículo 1 Bis. Por ello, igual el derecho a la maternidad y a la vida del ser humano concebido son reconocidos en múltiples leyes del país, así como en tratados internacionales.

En caso de continuar con la propuesta, el grupo adelantó que comenzarán una serie de protestas en la sede del Congreso y una marcha nacional el domingo 03 de octubre en el auditorio nacional.

Las mujeres y hombres que protestaron hicieron énfasis que los diputados locales no pueden solamente comenzar a legislar en un tema que ha sido analizado en infinidad de momentos y sobre todo que no representa una prioridad para los morelenses, que enfrentan situaciones de mayor emergencia.