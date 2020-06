Recuperados del Covid-19 deben cuidarse

El investigador del Instituto de Biotecnología de y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alejandro Sánchez Flores, dijo que las pruebas rápidas como las serológicas son funcionales únicamente para fines de investigación o censales, no con otros fines, ya que podrían dar una "falsa idea de seguridad", y provocar un exceso de confianza en la población, que los podría llevar a romper la cuarentena y relajar las medidas de seguridad e higiene, creyendo que no podrán reinfectarse.

En las últimas semanas a nivel nacional se habla mucho de este tipo de pruebas para saber cuántas personas se han contagiado de Covid-19 sin que hayan presentado síntomas leves o asintomáticos. Sin embargo, los investigadores señalan que estas pruebas podrían traer consigo consecuencias lamentables.

"Son pruebas que se utilizan para detectar anticuerpos que van dirigidos al virus, los anticuerpos son de dos tipos denominados inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, ésta última es la más atinada y la que da información de protección y sobre si la persona tuvo o no el virus”.

Dicha prueba se hace a través de la sangre de la persona y confirma o descarta el paso de la infección calificándolo como paciente recuperado, pero existe información que no arroja y que coloca en riesgo al paciente.

"Detectan en la sangre si hay presencia o no de estas dos formas de anticuerpo, pero no nos informa cuántas cantidad tengo de estos, tampoco la efectividad que tienen para neutralizar el virus, ni informan por cuánto tiempo la persona tendrá el anticuerpo".

Para saber cuánto tiempo la persona tendrá la protección, la prueba se tendría que realizar más de una vez, de lo contrario no se puede saber si sería susceptible a contagio o inmune.

"Puede ser mucho el riesgo, no sabemos cuánto tiempo será inmune o susceptible a qué se vuelva a infectar; por ello es que es útil para fines de investigación o un censo, verificar que estas personas tuvieron el virus y se comprueba con el anticuerpo"

Agregó que "la prueba no debe dar una falsa idea de que es inmune, es probable que lo sea por un tiempo, corto o largo, pero eso es lo que no sabemos, ni que tan efectivos son los anticuerpos contra el virus, solo me servirá para saber si estuve expuesto al virus o no".

Sánchez Flores, dijo que los pacientes recuperados también deben seguir con las medidas de sanidad e higiene y no confiarse hasta que se tenga más información del proceso de inmunidad al virus, o de lo contrario podrían reinfectarse ya que "siempre existe el riesgo y puede haber una falsa seguridad".