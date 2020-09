Recorte federal será de 1,413 mdp en Morelos

El gobierno de Morelos debe tomar medidas urgentes en materia económica y en seguridad, “ajustarse el cinturón verdaderamente", porque las participaciones y subsidios al estado y municipios, incluso los recursos para carreteras, se verán fuertemente reducidos en el presupuesto federal; de forma global serán casi mil 400 millones de pesos menos para el estado en 2021, afirmó la senadora Lucia Meza Guzmán.

Este recorte extraordinario desde la federación, detalló, necesariamente obliga al Ejecutivo estatal, encabezado por Cuauhtémoc Blanco a tomar las medidas necesarias y pertinentes para que analicen como deben ajustar todo ese dinero que no va a llegar.

“Evidentemente al haber un recorte presupuestal, la incidencia delictiva se va a incrementar por lo tanto, deben analizar cómo van atender la inseguridad”. Pugnó porque el ejecutivo estatal muestre voluntad política con el fin de generar un plan estratégico orientado a la reactivación de la economía, porque sin la generación de empleo o inversiones en el estado, “como por ejemplo que el gabinete no funcione adecuadamente evidentemente el índice delictivo se va a levantar, porque la gente no va a tener un trabajo donde va a percibir un ingreso, porque si no se ataca de manera integral la inseguridad va ir aumentando”.

Cuestionada también respecto a las denuncias en contra del diputado local Marcos Zapotitla, Lucia Meza comentó que el legislador debería retirarse del cargo en tanto se hacen las investigaciones aunque es facultad del estado iniciar la formación de causa, retirarle primero el fuero para que sea presentado y continuar el caso ante la ley.

“Como mujer me solidarizo con las víctimas, y la Fiscalía debe actuar; no puede quedarse impávida ante los hechos que ya se presentaron, y hoy exigimos que cumpla con su labor, pero creo que el Congreso del estado tiene las facultades para iniciar la formación de causa”.

La senadora acompaño a la aspirante a la secretaria general de Morena, Donaji Alba, que participa en la fórmula con Mario Delgado, quien prometió que desde la dirigencia nacional del partido Morena promoverá la unidad interna que ha quedado resquebrajada, y también la formación de nuevos cuadros que hoy no tiene.

Como parte de su campaña entre los militantes en la entidad, negó que el partido Morena sea un partido exclusivo de migrantes o indígenas, también hay empresarios, sindicalizados, campesinos y de otros sectores.

