Recortan personal en Cuernavaca y Jiutepec

Los municipios de Cuernavaca y Jiutepec se han visto en la necesidad de despedir personal ante la crisis económica que enfrenta el estado a causa de la pandemia por el Covid-19.

Para el ejercicio fiscal 2021, el Ayuntamiento de Cuernavaca contempla ajustes en materia de salarios, apoyos extraordinarios al personal y un posible recorte, reconoció el alcalde Antonio Villalobos Adán, quien, dijo, se tomarán las decisiones necesarias para eliminar privilegios que mantienen las finanzas municipales bajo una crisis económica.

En la presentación de las Leyes de Ingresos y Egresos del Municipio de Cuernavaca que será entregada al Congreso del estado para los próximos meses, el edil señaló que éstas serán prudentes y siempre pensando en no afectar la economía de la ciudadanía que ha sido seriamente afectada por la pandemia y el cierre de negocios.

"Habrá modificaciones; ninguna que afecte a la población, las decisiones que tomemos en la integración de la propuesta será prudente, incluso contemplar que las contribuciones se apeguen al bolsillo de los cuernavacenses".

Asimismo, descartó que se tenga previsto un incremento en los impuestos municipales o la creación de otros, pero sí un ajuste en la burocracia que forma parte de la estructura del Ayuntamiento y que se ha duplicado en las últimas administraciones.

La crisis económica que enfrenta el municipio fue la clave para revisar los gastos innecesarios que se tiene, dijo el alcalde quien afirmó que "y si se tiene que recortar el personal se tomarán las medidas hasta el último momento".

El engrosamiento de la nómina y el fomento a privilegios al personal es parte de lo heredado en gobiernos anteriores tal es el caso de "dos trabajadores con un sueldo de 30 mil pesos cada no; no es posible que existan éstos salarios y quienes los tengan deberán saber que se ganan porque se trabaja y no porque se llega a las 8 de la mañana y se va a las 3 de la tarde, hay mucho que hacer".

Asimismo, el alcalde de Jiutepec Rafael Reyes dio a conocer que han separado de su cargo a alrededor de 60 trabajadores del Ayuntamiento y aclaró que los ajustes salariales a personal sindicalizado son por acuerdos ante instancias laborales.

Refirió que han mantenido a la prestación de servicios públicos y hasta el momento no se han atrasado con el pago de quincenas a trabajadores del Ayuntamiento de Jiutepec, “ha sido un sufrimiento permanente el tema de gobernar en materia financiera”.

El incremento salarial que se dio a la base sindical, dijo, tienen que ver con los acuerdos firmados ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y fuera de ello no hay incrementos en montos salariales.

Dijo que al contrario él, como regidores, y síndico municipal ante la pandemia se vieron en la necesidad de disminuir sus salarios 50 por ciento.

Rafael Reyes comentó que han tenido que sustituir algunas personas que venían realizando actividades no regulares en sus trabajos, por lo que tomaron la determinación de separarlas de su cargo.

Sin entrar en detalle las razones específicas del porque separadas de su cargo, el presidente municipal dijo que fueron alrededor de 60 personas, revisando cuidadosamente sus expedientes.

Con información de Jessica Arellano