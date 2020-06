Reconocen subregistro de muertes por Covid-19 en Morelos

En Morelos, especialistas informaron que ya son 543 decesos por Covid-19, muchos de estos son el resultado de investigaciones desfasadas, este lunes se agregaron 106 casos en un solo día. Al informar del panorama epidemiológico, explicaron que este recuento no es ni político ni una expansión en cuanto a los casos, sino que el IMSS no cuenta con la infraestructura para hacer las pruebas que se realizaron desde el mes de abril.

“Lamentamos mucho que algunos actores consideren el incremento de los casos como algo que está gestándose desde el área de Salud con otro fin que no sea meramente buscar el bienestar de la población, los casos se incrementaron por un asunto de registros retrasado por los casos del IMSS, a nivel nacional el día de ayer (domingo) y que hicieron que estas defunciones parecieran que aumentó en un solo día”.

El mismo delegado del IMSS, Francisco Monsevais Salinas, aceptó que al no haber en la entidad un lugar en dónde llevar a cabo sus pruebas de laboratorio, y los estudios se mandan al hospital la Raza y una vez que se procesan, son enviados de regreso, los clasifican y al final se informan.

Por lo tanto, negaron que el dar las cifras tenga como intención acomodarlas para golpear a alguien, incluso los resultados negativos que se verán en los siguientes días aún no se están dando, a pesar de que los municipios hayan abierto de manera irresponsable, por lo tanto el número de casos que vendrán al igual que las defunciones se conocerán en los siguientes días.

Recordaron que por ejemplo, si bien no existía de acuerdo con el registro, una concentración de los padecimientos en defunciones por día, hubo un momento en que se contaron hasta 31 incrementos “los picos que teníamos, por ejemplo, en dos días no hubo más de 15 defunciones, pero al hacer la actualización de los casos recuperados, hoy se tienen 106. Aunque el máximo había sido el 20 de mayo con 22 defunciones, no se ha superado por fecha de defunción, por falta de sincronía, se lleva a un desfase en la investigación y lo que se vaya acumulado en la tasa de defunción de acuerdo a la investigación que se hace”.

Hicieron notar que eso no significa que la investigación se hace cuando hay sospecha de Covid-19 pero que en el proceso de definición se van actualizando. Por diagnósticos de laboratorio o por dictamen clínico, son todos aquellos casos cuando se dice por sospecha de la enfermedad.

Por eso se pueden ver incrementos, pero se van aterrizando por fecha de defunción, y así pasara lo sucesivo, y aunque la pandemia se vaya acabando los datos se van a ir actualizando gradualmente.

Estas defunciones no son en el mismo día, sino que ocurrieron días atrás incluso desde el mes de abril, es un registro que tiene que ver con registros estatales o federales.