Reconocen labor de comunicadores

Rosendo Álvarez, Angélica Tavares, Isaías Cano, Luis Manuel Santamaría, José Castro y Miguel Ángel García Tapia fueron algunos de los 12 nombres de periodistas fallecidos entre junio de 2019 a junio de 2020 y recordados en el marco del Día de la Libertad de Expresión en el monumento dedicado al gremio, ubicado en la avenida Teopanzolco.

Como cada año, organizaciones civiles, políticos y periodistas se dieron cita en dicho lugar para colocar las placas con los nombres de quienes se suman al recuerdo, de un listado que ya rebasa los 270, de acuerdo con los organizadores.

"En lo que va del año suman 22 asesinatos, 16 periodistas, entre ellos dos mujeres, tres locutores, dos trabajadores de prensa y un familiar; en consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 326 asesinatos, de ellos, 281 eran periodistas, seis locutores, 12 trabajadores de prensa, quince familiares y diez amigos", dio lectura al recuento al periodista Teodoro Rentería.

Agregó que van 28 desapariciones forzadas que no han sido resueltas, por tanto, dijo, "se hará un llamado para que el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión sea aplicado con efectividad".

En el evento estuvo el alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, quien reconoció que los periodistas siguen siendo objeto de agresiones en cumplimiento de sus actividades.

"Mi reconocimiento a su profesión y responsabilidad, a quienes son objetivos, que no denostan, que no falsean y que no ponen en riesgo la vida de otros; sabemos de algunos que han sufrido represalias por hablar con libertad".

Los organizadores propusieron que en la zona se construya un corredor a la Libertad de Expresión, propuesta que a decir del edil capitalino será llevado al cabildo a fin de que pueda ser materializado.