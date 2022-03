Reconocen labor de 50 mujeres del estado de Morelos

Entrega el gobierno municipal de Jojutla, 50 reconocimientos a líderes sociales y mujeres destacadas por su lucha por la equidad y contra la violencia de género en diferentes ámbitos y a 12 mujeres periodistas del estado de Morelos ante más de 30 mujeres que atendieron la invitación para conocer Jardines de México.

Ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, donde se llevará a cabo la entrega de reconocimientos a mujeres que se han destacado por su lucha por la equidad de género fue en Jardines de México, donde llegaron empresarias, líderes sociales, diputadas y ex diputadas, presidentas y ex presidentas municipales, representantes sindicales, directivas y catedráticas de diferentes partidos políticos.

Amada Martínez Moran, sindica municipal y titular de la comisión de igualdad y equidad de género refrendo su compromiso ver por la seguridad de todas, dijo al reconocer que es una responsabilidad compartida con un cabildo; “porque no permitiremos que ninguna mujer sea vulnerada… este ayuntamiento ha trabajado para generar las condiciones necesarias para ser un gobierno equitativo y sin violencia de género, gracias al liderazgo del presidente municipal, los avances son buenos sin embargo tenemos muchos proyectos por delante” dijo al reconocer que esta fecha no es de celebración es de reflexión y un llamado a la acción para pensar en la importancia de la mujer en la sociedad y de que no debemos permitir más violencia de género.

Hablo de los logros que se han alcanzado desde 1953 que se permitió el voto de la mujer a al 2014 con la aprobación de la ley de Olimpia, “la lucha no ha terminado, aún nos queda mucho por delante, tenemos que recordar a todas aquellas que ya no están con nosotras a causa de la violencia de género, tenemos que trabajar de la mano de la sociedad y gobierno para poder terminar con este sistema patriarcal qué tanto nos lástima”.

Ahí el presidente municipal, Juan Ángel Flores, se manifestó muy emocionado de ver a tantas mujeres de todo el estado, y agradeció el apoyo de Sara Imelda Vázquez, de Jardines de México, dijo al advertir del poder que representa cada una de las mujeres presentes que pueden transformar este Estado, porque lo aman, porque también tienen esa pasión en cada una en sus trincheras, ocupando liderazgo que se los han ganado y han construido a partir de su propio esfuerzo a partir de la dedicación, dijo al manifestar su rechazo a los que las juzgan “cada espacio se lo han ganado y lo han construido y han hecho que este estado no se caiga”

Los hombres tenemos que entender que este poder no está en negociación, se lo han ganado y todos tenemos que entender lo que planteo Aristóteles, 300 años antes de cristo “para que un estado fuera estable, no tendría que haber discriminación y desigualdad y después de más de dos mil años se sigue luchando, contra la desigualdad.

Flores Bustamante reconoció la lucha de todas las mujeres por una sociedad más igualitaria y erradicar la violencia de género desde cada una de sus trincheras, "mi admiración y reconocimiento para todas las morelenses que han dedicado su vida a luchar por una sociedad más igualitaria y erradicar la violencia de género. Hoy, con más de 300 líderes de Morelos, reconocemos su fortaleza, empoderamiento y trayectoria al servicio del pueblo", enfatizó.

Entre las galardonadas fueron mujeres políticas, académicas, funcionarias, de la sociedad civil organizada, empresarias, líderes naturales, periodistas y comunicadoras de Morelos, un total de 68 mujeres líderes en Morelos, que han dedicado su vida a luchar por una sociedad más justa e igualitaria, para erradicar la violencia de género, ahí se reconoció a más de 300 mujeres de todo el estado, que se han destacado por su desempeño en cada uno de sus ámbitos, contribuyendo a una sociedad más igualitaria.

El presídium estuvo integrado por el Presidente Municipal Juan Ángel Flores Bustamante; Alejandra de la Sierra; Amada Martínez Morán, Síndica; Mirsa Berenice Suárez Maldonado, Patricia Luna Domínguez y Alberto Salgado Pérez, Regidores; Cristhian Iván Velasco Alcocer y Elizabeth Martínez Solís, Presidente y Secretaria de la Barra de Abogados del estado de Morelos, respectivamente; Alejandra Pani Barragán, Diputada Federal; Sara Imelda Vázquez Cerde, presidenta de Jardines de México y presidenta AMEXME; Enoe Salgado Jaimes, Directora de la Instancia de la Mujer; Geovani Romero Cruz, Director del Sistema DIF Jojutla; y Joseph Jesualdo Vega Gutiérrez, Secretario Municipal. La ceremonia concluyó con la presentación de Blanca Rendón con la canción de protesta, Sin Miedo que corearon varias de las presentes.