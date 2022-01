Recomiendan supervisar el uso de los videojuegos

Muchas cartas dirigidas a los Reyes Magos contenían, entre los deseos de los pequeños, una consola de videojuego o un nuevo videojuego. Y aquellos que se portaron bien recibieron esos regalos, por ese motivo los padres de familia deben estar atentos y seguir tres recomendaciones básicas que realizó el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Morelos.

El primero tiene que ver con verificar qué tipo de juegos están explorando, pues algunos resultan muy violentos y entonces se debe tener una constante comunicación con los menores para saber que esto no influya en su comportamiento.

En segundo lugar establece no permitir que pasen periodos prolongados jugando, ya que los aleja de la convivencia familiar y de las relaciones sociales.

“No solo por la cuestión de que eso perjudica su tiempo, sino también porque eso inhibe actividades físicas, de relación afectiva con quienes los rodean.

"Y en tercer punto: no usar los videojuegos como una salida para que los muchachos estén entretenidos”, aseguró Fernando Vela López, director del CCSP.

Agregó que si se siguen estas recomendaciones se puede disfrutar sanamente de las aplicaciones que ahora también pueden ser utilizados en teléfonos móviles.

Y es que esto no es nuevo, pues desde la década de los 90 ya existían algunos juegos de video con contenido de violencia, como Mortal Kombat, Thrill Kill, Resident Evil, Bloodstorm, Nano Breaker, Shadow of Rome, Dead Pace, entre otros. Mientras que actualmente en la lista se encuentran Hatred, Manhunt, MadWorld, God of War y otros más. Pero también hay algunos que han sido criticados por exponer actividades criminales y uso de armas, por ejemplo, Grand Theft Auto y Free Fire.

Sin embargo, se han hecho estudios en los que se establece que estos juegos si pueden promover conductas antisociales entre los jóvenes, pero también existen otros que dicen lo contrario, es por ello que se sugiere que se ponga especial atención en el desarrollo de los menores de edad.

En el mundo tres mil millones de personas usan videojuegos y en México la cifra ronda alrededor de los 72.3 millones, aunque la cifra podría ser más elevada, pues se estima que durante el segundo año de la pandemia se incrementó aún más el número de gamers en todo el planeta.