Recolección de basura cuesta hasta 21 mdp al Ayuntamiento

A partir del mes de abril comenzarán con el programa de separación de residuos, cuyo propósito es reciclar la mayor cantidad de residuos y así propiciar un impacto ambiental favorable, según anunció José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca.

En promedio, la recolección de residuos sólidos le cuesta al ayuntamiento entre 20 y 21 millones de pesos mensuales.

"Estos contratos ascienden a un promedio de 20, 21 millones de pesos al mes, porque sí se pesa cada tonelada de basura, y entre más basura haya, más pagamos", contó el alcalde.

El programa de separación de desechos será respaldado por una campaña de concientización para los ciudadanos, de esa manera, el hábito se fomentará desde casa; posteriormente los camiones recolectores tendrán distintivos para identificar qué tipo de desechos depositar en ellos.

"Deberá tener una campaña muy abierta para que la gente haga la separación en sus casas, y que los vehículos pasen también con distintivos unos para recoger lo orgánico o inorgánico", mencionó.

El edil también explicó que los camiones recolectores cumplen con tres servicios: recolección de los residuos sólidos, posteriormente los concentran en el centro de transferencia, y de ahí, los camiones y trailers se trasladan al relleno sanitario de Loma de Mejía, que es su destino final.

Finalmente, puntualizó que los camiones tendrán horarios específicos para recoger exclusivamente los desechos marcados.

“Ahora la recolección será por separado para que la basura no la revuelva, si no se cumple, podría no recogerse el desecho”, concluyó el munícipe.





