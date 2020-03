Reclaman organizaciones remoción de funcionarios

Integrantes del colectivo Cuernavaca "Isaías Cano", corriente interna del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), consideró desafortunado que a la fecha no hayan sido separados funcionarios morelenses relacionados con el Caso Primavera, lo que pone en evidencia una vez más el abuso que prevalece en una administración que no tiene nada que ver con los postulados de esa organización política, aunque ese partido haya respaldado al hoy gobernador.

Francisco Radilla, vocero de la agrupación, lamentó que en Morelos aun no tenga consecuencias la investigación del Caso Primavera, a pesar de la gravedad de la denuncia; ya pasaron varios días que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló este caso, "pero a pesar de que se habló de un alto funcionario de un gobierno estatal, y que evidentemente se trata de Morelos, a la fecha nada ha ocurrido, no obstante los movimientos de más de 700 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos del 2015 al 2019; lo que exigimos los morelenses es que cualquier servidor público del nivel que sea y trátese de quién se trate que haya sido indiciado o imputado por un acto de corrupción debe ser separado del cargo de manera inmediata, si no es así, lo demás se explica solo".

Al respecto, el presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos Pro-Centro Histórico, Eduardo Peimbert Ortiz, señaló que no existe un verdadero compromiso de las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender los reclamos sociales más urgentes, como la seguridad, el desarrollo económico y la corrupción, por lo que se pronunció porque la ciudadanía inicie una cruzada contra la corrupción y acabar con la falta de compromiso de los gobernantes.

Destacó, además que ante la creciente inseguridad en el centro de la ciudad que como población “se está cosechando lo que sembramos al habernos equivocado al votar por las que ahora son nuestras autoridades” y ahora por no saber exigir que cumplan con su deber y hagan su trabajo.

Con información de José Luis Rojas