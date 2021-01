Recikla subsiste a través de redes sociales

En el corazón de Cuernavaca, en una de las calles más conocidas del estado se encuentra un negocio único en su tipo donde lo antiguo está de moda y ser vintage es parte de cada pasillo; "Recikla", como lo dice su nombre ofrece discos, libros, y hasta diferentes artículos del hogar, este lugar no solo es para coleccionistas, aquí puedes encontrar hasta aquel artículo que pensabas perdido, es un sitio para recordar épocas tan anheladas.

Desde hace 10 años el fotógrafo, Raymundo Falfán, decidió transformar una necesidad en un plan de negocios, al padecer la falta de trabajo y para poder ser contratado, decidió emprender su propio negocio de venta de libros y música desde cd’s originales hasta discos vinyl, tornamesas y equipo de audio vintage; poco a poco fue adquiriendo libros que en ocasiones remataban o que las mismas personas pensaban tirar, él decidió reciclar estos productos, rento un local y fue así como comenzó a posicionar su idea en el mercado.

Actualmente se ubica en calle Comonfort #3, colonia Centro en Cuernavaca, donde los artículos que ofrece llegaban solos, “la gente venía y me decía “yo tengo muchos libros en mi casa que voy a tirar”, les respondía “no los tires yo los compro”; voy a los domicilios y compro la mercancía que es la que tengo en aparador”.

Si bien en años anteriores había días en que las ventas eran muy buenas y otros cuando no tanto, fue hasta la pandemia de Covid-19 que sus ingresos disminuyeron considerablemente a tal grado de no descarta bajar definitivamente sus cortinas.

Durante cinco meses y ante la petición de sus hijos, decidió cerrar el local, “cerré en un principio porque mis hijos me obligaron, yo quería estar en mi negocio y ganar dinero porque de esto vivo”; fue gracias al apoyo de su hijo menor que decidió implementar la venta por internet, “mi hijo más joven regresó a Cuernavaca, él se venía a arreglar el local y él me hace favor de subirlos a internet. Sé que nos va bien mientras podamos pagar la renta”.

Desde hace aproximadamente tres meses “Recikla” se encuentra en las diferentes plataformas digitales, en lugar de tener los libros parados decidieron comercializarlos por medio de las redes sociales, por ejemplo Facebook, lo cual Raymundo Falfán considera les ha ayudado un poco, “no ha subsanado toda la situación porque hay clientes que nos dicen les gustan las cosas pero no tienen dinero para comprar”.

Fotos | Haidee Galicia

En este sentido, aseveró lo que ha afectado a la mayoría de los libreros es como tal la emergencia sanitaria de Covid-19 y por ende, la situación económica en Morelos, “al ser uno de los estados donde se gana menos, y el sueldo mínimo no alcanza ni para las tortas”; hay días en que no vendo nada “entra la gente, ve las cosas y se sale”, las ventas se mantienen apenas en un 30 por ciento.

Los fines de año para “Recikla” eran muy buenos al recibir sus consumidores aguinaldo, y en ocasiones hasta reparto de utilidades, su mercado meta son personas de clase media-baja, uno que otro de poder adquisitivo, expresó el fotográfo profesional, pero la mayoría es gente de clase media-baja, por lo cual la crisis sanitaria sí se ha traducido en una crisis económica.

Al día de hoy la compra de productos para vender se ha suspendido, en especial al contar con artículos de sobra para ofertar, “no he comprado porque lo poco que se vende no alcanza para estar comprando y sacar para mis gastos”.

“El año pasado fue diferente y creo que este va a estar más difícil porque vamos a seguir padeciendo esto y la situación económica todo sube”; una gran ayuda que tuvo Raymundo Falfán es que su casero en cuanto se decreto el primer semáforo rojo en Morelos sin necesidad de que lo solicitaran les ofreció bajar la renta a la mitad, además de que contaba con ahorros pero tuvo que vender algunas cosas que conservaba para salir adelante.

No obstante, advirtió que si la situación económica sigue igual, no descartar cerrar definitivamente, “en el momento en que yo batalle para pagar mi renta y que me quede sin poder comprar lo necesario para la casa si dejo el negocio, ya quede con mi casero de que si no puedo le avisaré un mes antes para vaciar mi local”.

“Lo único que me quedará es pedirle a Dios que pase algo para que nos ocupen, pero no pienso en eso, ya veré, me reinvento o buscaré otra cosa porque tengo que hacerlo, hay que comer, hay que vestir, no se pueden dejar de hacer. Ojalá México salga adelante”.

Sin importar la adversidad y al regresar la entidad morelense a color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico, “Recikla” sigue abierto y en espera de transportar a sus clientes a aquellos momentos tan deseados, en disfrutar la música de su artista favorito o un buen libro a un precio accesible, los cuales se pueden acompañar perfectamente en el confinamiento.

“Recikla” se encuentra en calle Comonfort #3, colonia Centro en Cuernavaca, Morelos, en un horario de lunes a sábado de 12 a 19 horas. En redes sociales se ubica como “Recikla Discos Vintage”.