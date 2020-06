Rechaza presidente municipal de Jojutla a diputados y regidores

El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, se manifestó contra el incremento de diputados y regidores en los ayuntamientos de Morelos en medio de esta crisis sanitaria y económica.

Entrevistado en la sede provisional del ayuntamiento de Jojutla, el alcalde dijo que esta situación debe ser revisada, aunque aclaró que no son todos los diputados porqué a partir de la publicación que hizo en redes sociales, hubo varios diputados que se deslindaron y dijeron “nosotros no vamos” y en su momento se tiene que saber quiénes no van y quienes son realmente los que pretenden incrementar el número de regidores.

Si bien es cierto que todo el personal es necesario en el Ayuntamiento, también comentó que ahorita no pueden estar aumentando personal porque representa una carga para los municipios. Dejo claro que con los cinco regidores de Jojutla están bien.

“Con los que tenemos es más que suficiente, yo me llevo excelente con los regidores, no tengo ni una queja de los cinco y de mi síndica municipal, al contrario les agradezco mucho todo lo que me han apoyado, pero yo no sé si el día de mañana aumentan los regidores en Jojutla, tenemos que destinar recursos, cuando esos recursos deberían ser para la gente”.

Para el alcalde de Jojutla y ex legislador, “esta sería una afrenta para la autonomía de los municipios, ahorita lo que la gente quiere son resultados y respuesta a la crisis que estamos viviendo tanto de salud como económica, no para tener más personal en el Ayuntamiento”.

Sobre el papel de los regidores, expuso "la función del regidor es específica, es trabajar para hacer reglamentos, proponer, generar y discutir políticas públicas.

y es suficiente con los que hoy tenemos. Y los partidos políticos que tengan la capacidad para ser representados tienen cinco espacios de regidores, la sindicatura y presidencia".

“No es necesario aumentar más regidores para que todos tengan un representante, lo que se está viendo es el beneficio político de los partidos y no el beneficio social de la gente”.

Juan Ángel Flores Bustamante se pronunció contra el incremento de diputados en el Congreso local, situación que debe ser revisada, pero en el tema de los regidores hizo hincapié en redes sociales, “es una vergüenza que algunos diputados insistan en incrementar el número de regidores en los municipios, que pena, de verdad pobre Morelos, la gente se está muriendo por la pandemia y algunos en vez de ayudar están pensando en el hueso del próximo año”.