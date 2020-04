Rechaza comuna vínculo con crimen

El secretario del Ayuntamiento Erick Santiago Romero dijo que no sabían de las actividades ilegales del funcionario de inhumaciones Juan David “N” y garantiza que colaborarán con la Fiscalía con el fin de ubicar si hay otros funcionarios involucrados con el llamado "Crispín"; aceptó que si estaba en la nómina capitalina.

Como antecedente de uno de los que acompañaban al llamado “Crispín” resultó ser director de Inhumaciones en el Ayuntamiento capitalino, aunque la autoridad municipal desmentiría en un comunicado que ya no trabajaba en la comuna desde el 30 de marzo pasado. Sin embargo, en las redes sociales fue evidenciado que el detenido por la autoridad estatal la noche de este lunes en un operativo donde no se generó ni un disparo ni medió ningún hecho de violencia, y junto con el llamado “Crispín” a quienes se les decomisaron varias armas de alto pode, en realidad estaba activo y está contemplado su pago en la nómina del ayuntamiento este 15 de abril.

#LoÚltimo l Erick Santiago detalló que la comuna capitalina no habrá de indagar más sobre otras personas que estaban trabajado con el hoy detenido "Crispín".

▶️ https://t.co/iAaUZ9MJRI pic.twitter.com/Iog7cXkFmm — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) April 16, 2020

Al respecto, el secretario de la comuna capitalina sostuvo que "eso puede deberse a los plazos administrativos (sic). Una cosa es que ya no haga actos en mi encargo que sería el caso de la dirección esta, y definitivamente tiene que hacer un movimiento para la nómina, no dudo que, si salga en la nómina como posteriormente, puede decirse que aparece equis persona, pero ya no está. Es decir, administrativamente los dineros, una secretaria que tiene diez millones, pero los tiene en el presupuesto, pero realmente no existen, y eso es lo que pasa es un movimiento administrativo que aparece si porque existió, pero ya no está en funciones del 30 de marzo”.

Su salida fue una decisión de él que presentó su renuncia, “así como entran así salen, cuando un trabajador renuncia a su cargo, son cuestiones personales que el patrón en este caso el ayuntamiento no cuestiona”.

Erick Santiago detalló que la comuna capitalina no habrá de indagar más sobre otras personas que estaban trabajado con el hoy detenido de pertenecer a Guerreros Unidos, y por el contrario el estará sumado al apoyo que soliciten otras autoridades, y en este y otros hechos delictivos a quien le toca indagar es la autoridad ministerial y en todo caso los actos penales de los ciudadanos son del ámbito personal.