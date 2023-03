Realizan caminata conmemorativa por el Día Mundial de personas con Síndrome de Down

Con el objetivo de erradicar la discriminación, este sábado 18 de marzo en calles del Centro de Cuernavaca, el colectivo "Familias 21" realizó su cuarta caminata en el marco del día mundial de las personas con Síndrome de Down.

Mónica Pimentel, co-fundadora de la organización informó que cada año en Morelos nacen 33 personas con esta condición. Agregó que quienes padecen este síndrome son excluidos por la sociedad, al considerarlos como incapaces de realizar deportes, asistir a la escuela, entre otras actividades.

A las 9:30 horas, madres, padres, niños y niñas se aglomeraron para arrancar esta caminata que salió desde la iglesia de El Calvario y avanzó por la calle Mariano Matamoros, en el primer cuadro de la ciudad.

"La intención de realizar esta caminata el día de hoy es justamente caminar por la inclusión, para visibilizar a las personas con Síndrome de Down y bueno seguimos promoviendo que ellos tengan un trato digno, respetuoso, pero sobre todo queremos cambiar la mirada hacia la discapacidad, queremos que sea una mirada más inclusiva", externó.

Mencionó que hoy en día hay resistencia por parte de la ciudadanía, para tratar a estas personas como parte de la misma sociedad.

"Hay algunos lugares dónde, por ejemplo, los padres decimos: 'lo voy a meter a una clase de baile' y nos dicen que 'no pues a lo mejor no va aprender, no va a poder", compartió.

Además, Mónica Pimentel externó que cerca de cien familias pertenecen a este colectivo y cuentan con un familiar con Síndrome de Down, por lo que, siguen organizando este evento para visibilizar a estas personas y que se erradiquen las prácticas de cero inclusión. Las cuales comienzan desde el lenguaje, pues muchos son víctimas de insultos.

Ante esta situación, señaló que el aprendizaje y los valores se obtienen en casa y son fundamentales para terminar con estas malas prácticas.

"Hay que seguir promoviendo este lenguaje inclusivo y respetuoso, y también hay cosas obviamente que vienen desde casa y pues hay gente que pues nunca va entender pero nosotros como familia debemos seguir promoviendo la inclusión, debemos seguir abriendo puertas para que nuestros hijos puedan participar en todos lados", externó.

El recorrido concluyó en la calle Jardín Juárez, dónde realizaron actividades familiares para seguir conmemorando este día.







