Real, desfalco en SAPAC

Las instancias adecuadas son las que tienen que interponer la queja o denuncia por la presunta utilización de empresas fantasma, en contratos emitidos por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), durante la pasada administración, tal como lo señala la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dijo el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán.

Frente a esta denuncia, el edil capitalino prefirió no profundizar y dejar en manos de las instancias correspondientes el transcurso de la misma, no sin antes mencionar que su administración coadyuvará en caso de que se requiera, ya que los afectados directos son los ciudadanos al quedar en medio de señalamientos.

"No quisiera entrar en polémica, no son momentos, no me voy a enfrentar ni entraré en señalamientos en donde al único que le va mal es al estado y es a nosotros como población que vivimos en él; si hay alguna queja o denuncia, que la hagan las áreas correspondientes, nosotros estamos abiertos a cualquier investigación que se requiriera".

Por su parte, la titular del SAPAC, Yareli Jaimes García dijo que no será el organismo quien obstaculice las investigaciones que se requieran ya que durante esta gestión se han entregado todas las solicitudes de información pública que se les han requerido.

"Nosotros hemos entregado toda la información que ha sido requerida por la plataforma de transparencia, pero sólo lo que se requiere; ver hacia atrás le toca a la Contraloría o a la Comisaría y ellos son los que deben tener ese tipo de información".

Dijo desconocer si los problemas financieros que hoy enfrenta el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca fueron originados por ese tipo de prácticas, lo que sí es real, destacó, es que el sistema enfrenta un adeudo histórico con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Lo cierto es que sí traemos un adeudo histórico con la CFE. No sabemos si ese fue el origen, el hecho de que hayan hecho un mal uso de los recursos, pero sí hay adeudos".

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, acusó la semana pasada que en el SAPAC pudieron haber otorgado contratos a empresas fantasma, por el orden de los casi cien millones de pesos.









