Ramón Castro: Caminata por la paz de los jóvenes no se suspende

La caminata juvenil por la paz que organiza la Diócesis de Cuernavaca no se suspende y se realizará el próximo 31 de julio a las 15:00 horas, aclaró el Obispo Ramón Castro Castro, quien agregó que lo único que se modificará será el lugar de llegada.

Inicialmente, la caminata consideraba concluir en el mirador del Cerro de las Tres Cruces, sin embargo, el Ayuntamiento de Temixco informó que el lugar estaba cerrado ya que la explanada presentaba varias fisuras y riesgo de derrumbe.

Ahora, la caminata sólo tendrá cambio en su ruta por lo que saldrá desde el TecMilenio (Palmira) rumbo a la explanada de la parroquia de San Felipe de Jesús, en Lomas de Cuernavaca, siendo éste el destino final.

El también secretario de la Conferencia Episcopal de México dijo que el cierre lo había sentido como un impedimento por parte de las autoridades.

Pese a que el ayuntamiento de #Temixco dio aviso en los últimos días sobre el cierre del “Cerro de las Tres Cruces”, la Caminata Juvenil por la Paz organizada por la diócesis de Cuernavaca sigue en pie

📹: @Emireth Cossiohttps://t.co/J5nB5eDGYh pic.twitter.com/r1jjsqeqcd — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 26, 2022

“Yo lo sentí como 'piedrita' en el camino, pero dicen que no… pues bueno, ¿qué vamos a hacer?, si te niegan el permiso, no podemos hacer nada”.

Señaló que hasta el momento no se les hizo llegar ningún dictamen, por lo que se quedó con lo dicho por el secretario Jorge Bahena.

No hay nada más el dicho, yo no he visto el dictamen, pero pues tenemos que creer

Concluyó que la "providencia sabe, y va a ser más bonita y mejor en el nuevo lugar".













