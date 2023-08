"Rabindranath Salazar no es un conspirador"

Rabín, como le dicen desde que empezó a hacer política universitaria y pública en la Autónoma del Estado de Morelos y en su tierra, Jiutepec, ha sido alcalde, diputado local, senador y funcionario federal, además de fundador del partido Morena, del que espera la postulación a un cargo para el que se ha preparado desde hace doce años.

En entrevista exclusiva con El Sol de Cuernavaca niega ser un conspirador contra la administración de Cuauhtémoc Blanco, asegura ya no ser tan confiado en materia política y presenta algunas líneas de su visión de lo que debería ser el gobierno de Morelos.

- La primera pregunta que te tengo que hacer, porque además reclaman de un lado y de otro, ¿a ti te gusta ver arder a Morelos?

- No de ninguna manera, por supuesto que no, es algo evidente. Es un clamor de la gente el que regrese la paz, la tranquilidad, el que los morelenses de los distintos municipios, queremos regresar a ese estado donde las familias podían salir a divertirse, a comer, a bailar, y no estar con la zozobra de ver si sus hijos estaban bien, si regresaban o no; entonces evidentemente a nadie le gusta estar en un lugar donde no haya tranquilidad. Es uno de los principales temas en las diferentes reuniones donde he tenido el gusto de estar en todo el estado, la primera situación que la gente requiere es ver a Morelos tranquilo, en paz, armonía y en desarrollo, y estamos para ello, para volver a esos tiempos de paz.

La pregunta es pertinente porque el gobernador, Cuauhtémoc Blanco y su equipo, te acusan de conspirar y operar contra ellos; y por otro lado, hay quienes se quejan del abandono de los actores políticos locales que dejaron al estado prácticamente en la orfandad, le insistimos.

Rabindranath hace una pausa breve y responde: “Mira, yo siempre he procurado y lo he hecho, que cualquier espacio público del nivel que sea, de la responsabilidad que sea, chica, mediana, grande, siempre hacer lo mejor y dejar huella, siempre hacer algo que pueda beneficiar a mis paisanos, a mis vecinos, a la gente en general, entonces jamás haría algo que pudiera perjudicar a mi entidad, sería algo absurdo. Ni siquiera lo pensaría. Al contrario, desde la posición que guardo he tenido oportunidad de apoyar a muchas entidades, y cada vez que veo la oportunidad de hacer algo por mi tierra, lo hago y con mucho gusto. Más allá de si haya la apertura en el nivel de lo local de agradecerlo, es lo de menos. El tema es que podamos ocupar cualquier espacio público para mejorar la situación en la que está Morelos, para generar bienestar”, asegura.

Y ofrece dos ejemplos: “estando en la posición federal en que estoy, cuando se genera el programa de Sembrando Vida y reviso qué estados estaban considerados para éste, que además beneficia mucho a la gente del campo, resulta que en el primer año no venía Morelos. En ese momento la titular era la secretaria (María Luisa) Albores y le pedí en una reunión de trabajo considerar a Morelos porque es la cuna del agrarismo, también tenemos campo y gente que sabe trabajar la tierra, y lo aceptó con gusto, al año siguiente se incluyó y hoy es una realidad en Morelos… Otro es el de las universidades del Bienestar. Reuniéndonos, con mi hermano, en paz descanse, el senador Radamés, también un gran impulsor de estos espacios, porque consideramos que no hay mayor impulsor de un estado que la educación, el deporte, las artes, la música, dan a los jóvenes un instrumento para quitarle la tentación para caer en conductas negativas, como la drogadicción y las bandas delictivas. Entonces también solicitamos el apoyo y se ampliaron universidades del Bienestar a Morelos. Cada vez que podemos hacer algo por Morelos lo hacemos con mucho gusto. También nos reunimos con el embajador de la Unión Europea y le pedimos considerar a jóvenes morelenses para poder tener becas de estudios en el exterior, mediante el programa Erasmus, y nos ha abierto la posibilidad de considerar a morelenses. Lo hicimos en el pasado en otros estados como Chiapas y lo queremos también para Morelos. Hemos conocido también a un alto funcionario de Google y nos ha abierto la posibilidad para estudiantes morelenses de entrar a estudiar con becas pagadas por Google. Cada vez que tenemos oportunidad de gestionar algo a nivel federal o internacional para Morelos lo hacemos, con el ánimo de que las cosas se den para el estado y que haya un mejor desarrollo. Los gobiernos necesitamos hacer todo el esfuerzo para que la niñez y juventud tengan la posibilidad de un mejor desarrollo”.

Aunque, reconoce, no siempre resulta: “Hay otro proyecto en el que queríamos poner a Morelos como programa piloto la educación dual, que permite a los jóvenes que están estudiando practicar en el sector productivo en la iniciativa privada o el sector público, planteamos la posibilidad de que fuera en Morelos, al gobierno del estado no le generó mucho interés y entonces se empezó a trabajar en Querétaro y Puebla”.

El diagnóstico de Rabindranath sobre Morelos es optimista: “es un estado con gran potencial que no se ha explotado. Ha habido un abandono de varias administraciones, hay que decirlo, donde no hemos visto realmente una visión que plantee soluciones, proyectos y programas que pongan a Morelos en el lugar en que debe estar”, y reconoce que al viajar por otros estados siente “envidia de la buena, porque han sabido superarse en diversos aspectos, el caso de Querétaro, en materia de seguridad y desarrollo económico, que requiere ayuda para tener más energía eléctrica y con el registro agrario para dar certeza a las inversiones que llegan, eso quisiéramos para Morelos. Como en Tlaxcala, en que en un año logran construir once clínicas en materia de salud pública donde la gente recibe atención de primera, y también se lleva el campeonato nacional de voleibol de playa, no teniendo mar, cuando tienes las ganas, el empuje, tocas las puertas necesarias, haces la gestión adecuada, puedes lograr cosas positivas. Morelos, por ejemplo, estoy revisando el tema de los trenes, está el transistmíco, una inversión que generará al país muchísimos empleos, se están construyendo diez parques industriales en torno a este tren; el suburbano que saldrá de Buenavista al nuevo Aeropuerto Internacional; el México-Toluca, que se va a inaugurar la primera parte el catorce de septiembre; y el Tren Maya; recuperar ese tipo de obra, que en el caso de Morelos nos dará un beneficio importante, vamos a impulsar el turismo con un transporte eficiente a buen costo, amigable con el ambiente, la posibilidad de generar carga para que los empresarios puedan trasladar sus mercancías de manera más económica, hay que pensar en grande. En Morelos podemos eso y más, tenemos una ubicación privilegiada, un clima maravilloso, tierra, agua y sobre todo gente buena, que sabe trabajar, pero hace falta una buena coordinación, gobierno, empresarios, campesinos, trabajadores, estudiantes y evidentemente la ciudadanía”.

Y para aterrizar el optimismo del aspirante preguntamos por la crisis política en el estado de Morelos que alcanza lo mismo a poderes públicos que a órganos autónomos, una crisis que impide el diálogo ¿cómo hacer para lograr la reconciliación, que probablemente sea la primera urgencia?

“Primero se requiere diálogo y voluntad. Yo fui diputado, éramos tres de treinta, y para construir acuerdos platicaba con los demás, del partido que fueran, poniendo como principal objetivo a Morelos y la ciudadanía, y no temas partidistas o de grupo. Hay que trabajar por el beneficio común. Veo a los partidos como un vehículo, un instrumento para poder competir, pero llegando a la responsabilidad a la que te estás postulando, hay que trabajar parejo para todas y todos. En ese sentido (en aquella Legislatura), logramos eliminar el pago de la tenencia, propuesta de un servidor, un impuesto injusto que inventaron en el 68 con motivo de las olimpiadas, injusto porque México es uno de los pocos países donde te cobran por tener coche, es absurdo. Planteamos eso, al inicio el gobierno no estaba de acuerdo, platicamos, logramos el convencimiento y al final jalaron todos. Igual pasaba con el presupuesto, quien gobernaba era de otro partido, Acción Nacional, cuando revisamos veíamos bien el 80 por ciento, un veinte no, y generamos programas como Beca Salario. Igual salió el paso a desnivel de Jiutepec, y otras obras. Cuando logras la posibilidad de generar acuerdos que sean de ganar-ganar, ganar el gobierno y la población, puedes hacer muchas cosas. Y con ganar quiero decir que las obras que interesan a unos y otros se puedan realizar siempre que sean de beneficio general. Hoy hay falta de diálogo, de interés, sectarismo, no hay apertura, hay que generar ese diálogo con todos los poderes y todos los actores, aportemos lo positivo y si hay diferencias, hacerlas a un lado. Ha faltado oficio político porque quienes hoy ostentan algunas responsabilidades, pero en treinta años me ha tocado resolver problemas que parecían no tener solución, asuntos de hace 15 y hasta 40 años, si los he podido resolver en otros lados, imagínate para mi tierra”.

Le recordamos que hay temor entre quienes se dicen adversarios políticos de Rabindranath Salazar, de que si él llegara a la gubernatura habría una persecución en contra de cada uno de ellos ¿es fundado el miedo?

“He estado en la política tres décadas, a nivel municipal, estatal, federal, en los poderes Ejecutivo y Legislativo, jamás he perseguido a nadie. Es perder el tiempo. Estamos haciendo un diagnóstico de toda la entidad, viendo los mejores ejemplos en todas partes y toda esa experiencia acumulada y todos esos ejemplos los queremos poner al servicio de Morelos… Yo no tengo tiempo para andar persiguiendo maleantes políticos, para eso hay otras instancias que tendrán que revisar si hubo buena aplicación de recursos, no es algo que corresponda a un gobernador, el principal objetivo es hacer un diagnóstico, tener las soluciones y desde el primer día empezar a trabajar con todo, no estar perdiendo el tiempo”.

Rabindranath Salazar lleva doce años preparándose para ser gobernador, en las dos elecciones anteriores fue marginado en los procesos internos, pero ya andaba con un programa de gobierno bajo el brazo. Hace dos sexenios casi creó sus primeros consejos consultivos con talentos morelenses especializados en cada área, y a quienes han sido afectados por las fallas o la ausencia de políticas públicas, “para hacer un buen trabajo tienes que invitar a gente que sepa más que tú”, asegura.

“Hay mucho talento morelense, por ejemplo en el campo, y podemos hacer un centro de investigación donde todas las técnicas de cultivo se mejoren, y en lugar de comprar en el exterior, desarrollarlo los morelenses para nosotros y los otros estados de la República”, explica, y así tiene proyectos de desarrollo urbano, económico, agropecuario, seguridad pública, comunicaciones y transporte, “para volver a Morelos un polo atractivo para las inversiones”. El plan, reconoce, se ha ido actualizando porque los tiempos cambian. En la medida en que se tomen en cuenta las buenas ideas de los morelenses, podemos lograr muchísimo, confía aunque reconoce “la tarea no es nada sencilla y no es de uno o de diez, sino de mucha gente que puede aportar a un mejor desarrollo”.

Pero para hacer todo eso, le recordamos, primero hay que ganar la encuesta para designar candidato, lo que ha desatado ánimos de todo tipo y una guerra sucia sorprendente. Rabín aprovecha para aclarar que no tiene mayor vínculo con Graco Ramirez, “no somos enemigos, hemos sido rivales políticos pero también tenemos estilos diferentes, yo tengo una manera muy distinta en cuanto a cómo ideo y realizo las cosas, entonces para nada tenemos algo qué ver. En estos tiempos de competencia hay muchos que se valen de mentiras, de fake news, de pagar bots en redes sociales para empezar a decir tonterías, tratan de ligarte con gente que no tiene buena reputación, nada qué ver. En mi caso hay cuestiones tan absurdas como el tema de mi nombre, llevo el nombre de un poeta hindú que le gusta a mi abuela y le pone así a mi papá, y pues yo el primero de siete hijos, llevo el mismo nombre y me gusta, soy orgullosamente morelense, pero me inventan nacionalidades por el nombre, igual que intentan ligarte con uno u otro, pero yo vengo de la cultura del esfuerzo, hice política desde la universidad. Nada qué ver con los gracos, ni con los actuales, ni con los de allá, Rabín tiene su equipo propio, rodeado de gente con quienes tenemos identidad, e invitando a los buenos de esta película para sacar adelante al estado”.

Hace un año, le recordamos, en la interna de Morena, hubo una reunión para cerrar la puerta a la invasión de Ulises Bravo y su equipo que culminó en la toma de Morena. Pero les ganaron. Rabindranath Salazar se apresura a aclarar “la reunión fue para ver cuántos consejeros teníamos entre todos y generar la posibilidad de juntarlos en beneficio del partido. Al final no nos ganaron, quedamos 25-25, es decir, el equipo logra 25 consejeros. Y del otro lado, los 25 son los apoyados por el gobierno actual. Se va el tema a un sorteo en el que gana el equipo político de nosotros el Consejo Político. En el caso de la presidencia hay dos votaciones que se empatan, y en la tercera hay una confusión y perdemos 24-25. Realmente no fue una pérdida, en materia de la elección interna estamos empatados. Se queda en su momento Ulises Bravo, alguien lo demanda, demuestra que no podía ser consejero porque violaba reglas de la convocatoria y la autoridad electoral lo baja. Luego la dirigencia nacional lo nombra. Nosotros no nos vamos a meter en eso, no nos toca juzgar, no estamos para cuestiones que no están en nuestra competencia”.

- ¿No sientes en riesgo la candidatura? Porque finalmente la tendrían que palomear, ¿no?- le preguntamos.

- No, el tema de la candidatura va a ser un símil de lo que está pasando ahora a nivel nacional, habrá una encuesta en la que los morelenses tendrán la posibilidad de elegir a quiénes ven para poder encabezar los comités de defensa de la cuarta transformación que eventualmente se pueda convertir en la candidatura. Creo en eso. Espero la próxima semana tener la posibilidad de sentarme con Mario Delgado, fuimos senadores, somos amigos, y empezar justamente a ver los tiempos y las formas.

- Pero por confiados les ha ido como les ha ido-, le recordamos.

- Yo lo que te puedo decir es que en estos treinta años de trabajo en la política el actuar de la manera correcta es lo que me ha resultado. Si hay otros que tienen estilos o maneras diferentes de hacer la política, no la comparto, allá cada quién. No pienso cambiar mi fórmula, si de alguna manera me he equivocado, pero tengo la conciencia muy tranquila. Si alguien ha abusado en ese exceso de confianza de mi persona, no quiero transmitir valores diferentes a mi equipo. Hay que trabajar en la política con ética, creo en la buena política y así seguiré actuando. Allá los demás si actúan mal, pero ahora sí no voy a confiar tanto, por eso ya platiqué con la secretaria general (del Comité Ejecutivo Nacional de Morena), y ahora quiero platicar con Mario Delgado (el presidente del partido), para que las reglas estén muy claras, muy abiertas y transparentes, y que no haya esa posibilidad de chanchullo si es que a alguien se le ocurriera actuar de manera diferente.

- ¿Es la gubernatura o nada?

- No lo sé. En el plano nacional se ha dicho que el partido ha planteado alternativas para que si no se da la coordinación nacional, pueden ser senador, por ejemplo, yo creo que hay que aprovechar el talento de los demás. Si hay gente buena que participe y tenga el espíritu de seguir participando, hay que invitarlos, tener apertura. Yo no lo vería como el todo o nada, pero habrá que revisar a los que participen, dentro de los que se anoten habrá buenos perfiles y si vemos gente que pueda aportar a un proyecto, pues bienvenido. Si vemos que no hay tal talento, habrá que revalorarlo, pero independientemente de quién pueda ganar, esa labor de integración será un tema de partido, y sobre todo que el tema de la presidencia como de las nueve gubernaturas lo va a estar tomando el partido a nivel nacional, más que al local.

- De los catorce que se han incluido, ¿a quiénes ves como que se podrían incluir?

- Hay que esperar, no sé si sean los catorce. Hay que ver cómo compitan. Ya que haya tiempos y reglas, valoraré mucho cómo se trabaje, el tener la atención a las reglas del juego. Yo las voy a respetar, porque he sido respetuoso de las formas y tiempos y todos. Que me ha costado ya. Pero en función de cómo se den las cosas iré tomando decisiones en ese sentido.

- Para muchos el presidente, Andrés Manuel López Obrador, mete mano para cucharear las famosas encuestas, a lo mejor por ello hay quienes se dicen los más cercanos o las más cercanas al presidente, tú ves a López Obrador casi a diario, ¿realmente hay una intervención del presidente en las encuestas?

- Creo que no, y lo he visto. Estoy esperando los tiempos y tampoco puedo dejar mi responsabilidad actual, tenemos un encargo en el que debemos resolver problemas de fondo, hay que echarle ganas para resolver el cien por ciento, o el 98. Tal vez hay otras responsabilidades que son más fáciles de dejar porque no tienen tanto impacto. Los fines de semana estoy recorriendo todo el estado y me reúno con todos los sectores, y entre semana cumplo con la responsabilidad que ya muy en breve estaremos dejando para dedicarme aquí. Creo que el presidente es muy respetuoso de los procesos internos del partido. Creo que el símil de lo que pasa en el nivel nacional se va a dar aquí, donde en paralelo a la encuesta del partido habrá otras propuestas por los que participan. Y la garantía de que quien participe podrá mandar representantes a los levantamientos, candados que den certeza a quienes participamos.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube