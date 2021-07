Quitan lo espantoso al Big Brother

La información obtenida de los equipos y sistemas tecnológicos instalados en Morelos (cámaras de video vigilancia) solo puede ser utilizada para realizar estadísticas delictivas, mapas delincuenciales, políticas de seguridad y para la prevención y combate a la delincuencia.

Y en el supuesto de que el personal asignado a esas tareas vulnere dicho acuerdo se hará acreedor a la imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes conforme a la normativa aplicable, esto con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, de conformidad con la legislación aplicable.

Ambos supuestos, se encuentran considerados en el Reglamento de la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, lo que significa que a partir de ahora se encuentra sujeto a reglas el uso de la información que se capture con las cámaras de video vigilancia a cargo de las corporaciones policiacas del Poder Ejecutivo.

Inclusive, la propia sociedad civil organizada tiene la obligación y limitación en la utilización de equipos y sistemas tecnológicos, para la obtención, resguardo y difusión de información captada con ellos, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes federales y locales aplicables a la materia”.

Será la Comisión Estatal, a través del C5, la encargada de recibir, procesar y autorizar las solicitudes realizadas por las autoridades, los prestadores y la sociedad civil organizada, para la instalación, retiro, remplazo o reubicación de equipos y sistemas tecnológicos.

Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos, en caso de ser procedente, se deberá realizar un estudio y análisis que contendrá: estadística del índice delictivo; creación de un mapa delincuencial; valoración de las políticas de seguridad implementadas, y que exista una adecuada justificación de prevención y combate a la delincuencia para su instalación.

Con base en el Reglamento, la persona encargada de manejar, controlar, supervisar e inscribir la información obtenida de los equipos y sistemas tecnológicos, deberán contar, además de los requisitos establecidos en la ley, lo siguientes: I. Carta de antecedentes no penales, con una vigencia máxima de 30 días; II. Carta o constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, y III. Carta o constancia de no inhabilitación expedida por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

