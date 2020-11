¿Quieres ser Consejero Electoral Distrital? Aquí te decimos cómo

Con el inicio del Proceso Electoral Federal 2020-2021 se deberán instalar el próximo 1 de diciembre los Consejos Distritales de la Entidad, por lo que se invita a la ciudadanía a participar como Consejera o Consejero Electoral Distrital.

Las Consejeras y Consejeros Electorales Distritales son quienes acompañarán de forma directa en los preparativos y desarrollo de las actividades que forma parte de la que será la elección más grande de la historia.

Con este procedimiento se designará a quienes ocupen las 12 vacantes en los cinco consejos distritales en el estado de Morelos, conforme a lo siguiente:

Tres propietarios para el Consejo 01 con cabecera en Cuernavaca,

Un propietario y un suplente para el Consejo 02 con cabecera en Jiutepec,

Tres propietarios y un suplente para el Consejo 03 con cabecera en Cuautla,

Un propietario para el Consejo 04 con cabecera en Jojutla,

Dos propietarios para el Consejo 05 con cabecera en Yautepec.





En esta ocasión y debido a la situación de la pandemia que estamos atravesando la recepción de la documentación será bajo la modalidad virtual que es mediante el envío de la documentación a través del correo electrónico.

Cabe mencionar que el registro de aspirantes será del 3 al 12 de noviembre, las designaciones se harán en sesión del Consejo Local que se celebrará el 26 de noviembre, ya que estos órganos deberán instalarse el 1 de diciembre.

Los requisitos para ser Consejero o Consejera Distrital están contenidos en los artículos 66 y 77 de la Ley de la materia, y se destacan:





Ser mexicana o mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles,

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;

Tener residencia de dos años en la entidad federativa correspondiente;

Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, entre otros.





La inscripción podrá hacerse a título personal o por medio de organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional. La inscripción se realizará vía correo electrónico dirigido a la Vocal Secretaria o Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva a través de los correos destinados para ello. Los documentos probatorios deberán ser enviados por correo electrónico de forma adjunta a la solicitud de inscripción en formato PDF y en archivo digital comprimido que será renombrado con el nombre de la persona aspirante.

En la designación de consejeras y consejeros electorales, además de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la Ley, se atenderá a los criterios orientadores siguientes:

a) Paridad de género;

b) Pluralidad cultural de la entidad;

c) Participación comunitaria o ciudadana;

d) Prestigio público y profesional;

e) Compromiso democrático, y

f) Conocimiento de la materia electoral.

Asimismo, los aspirantes deberán firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, manifestando que no se encuentran bajo los supuestos siguientes:

a) Que no he sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público;

b) Que no he sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal;

c) Que no he sido persona condenada o sancionada mediante Resolución firme como deudora alimentaria o morosa que atente contra las obligaciones alimentarias.

Las solicitudes deberán enviarse únicamente a través de las cuentas de correo siguientes, y serán dirigidas al Vocal Secretario o Vocal Secretaria de la Junta Distrital Ejecutiva que corresponda conforme a lo siguiente:





01 Cuernavaca Lic. Oscar Hugo Sánchez Reynoso aspirantesconsejodistrital.mor01@ine.mx





02 Jiutepec Lic. RabridranathObscura Gutiérrez aspirantesconsejodistrital.mor02@ine.mx





03 Cuautla Lic. José Huertas Pantaleón aspirantesconsejodistrital.mor03@ine.mx





04 Jojutla Lic. Eusebio SedanoRomero aspirantesconsejodistrital.mor04@ine.mx





05 Yautepec Lic. Elvia CamposAvilés aspirantesconsejodistrital.mor05@ine.mx





