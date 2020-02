Quiere Morena Congreso de 30

La LIV Legislatura plantea la posibilidad de presentar una nueva reforma político electoral mediante la cual las instituciones políticas tendrán que representar en mejores condiciones al electorado, ejerciendo una mayor vinculación territorial, de mayores compromisos y resultados. Brindándoles un multipartidismo y democracia amplia donde además eliminarán las diputaciones plurinominales.

Lo anterior, fue anunciado por el diputado Héctor Javier García Chávez, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien señaló con esta nueva iniciativa además de efectuar una redistritación, buscarán crear un proceso de elección directa y pura consensuada no solo entre los legisladores locales sino también partidos políticos y la sociedad en general.

En 2017 la LIII legislatura votó a favor la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos con lo que establecieron una reducción de 30 a 20 diputados locales, además de que ningún partido político podría contar con más de 12 legisladores por ambos principios y la elección consecutiva de diputados sería hasta de cuatro periodos consecutivos.

No obstante, en la práctica la reducción de distritos electorales ocasionó una subrepresentación, al no poder, los actuales parlamentarios, abarcar sus distritos por completo, es por ello que van con la idea de regresar a 30 diputados el Poder Legislativo local (20 distritos y 10 plurinominales), asegurando entre más diputados representen a ciertos sectores determinados territorialmente hablando, la ciudadanía verá que la democracia es funcional para mejorar sus condiciones de vida.

García Chávez aclaró que esto beneficiaría debido a que el Congreso del Estado no pesa por su gasto corriente sino por su ineficiencia, convirtiéndose en una carga cuando no es un instrumento que le sirva a la sociedad.

Respecto a la eliminación de figuras plurinominales, precisó que desde Morena están en contra al considerar es una vía para representar la pluralidad en los sectores del estado. Sin embargo, plantean fortalecer que la elección de regidores y candidaturas independientes a través de la democracia directa en una demarcación territorial, donde todos los ciudadanos puedan participar.

Quién este pensando que es una reforma a modo para un sector o instituto o para alguien en lo particular esta equivocado. Tendrá que ser una reforma que coloque al estado a la vanguardia.

El legislador por el II Distrito añadió que la reforma obligaría prácticamente a los actuales institutos políticos a los que están buscando de su registro, representar en mejores condiciones al electorado, teniendo que hacer un ejercicio de reforma política, de vinculación cada vez más territorial y menos mediático.

“No es una reforma política para fortalecer el bipartidismo, el tripartismo, sino para poderle brindarle a la sociedad un multipartidismo, una democracia amplia y participativa de todas las corrientes de pensamiento y todas las filosofías del estado”, expresó.

Si bien la nueva reforma político electoral se encuentra dentro de la agenda legislativa, para el diputado morenista no exsisten las condiciones para aprobarla, toda vez que al ser una reforma constitucional pasa por la autorización de los Cabildos, quienes no han sido tratados de manera adecuada por sus homólogos al no respaldar un auxilio económico.